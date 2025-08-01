01 Ağustos 2025, Cuma

A HABER GALERİ

Haberler Spor Galerileri Fenerbahçe’den City’li isme kanca! Geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe’den City’li isme kanca! Geliş tarihi belli oldu

Geçen sezon yaşanan hayal kırıklığını geride bırakmak isteyen Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, kadrosunu önemli takviyelerle güçlendirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda, tecrübeli kaleci Dominik Livakovic ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim, kaleye takviye yapmak için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Yabancı basında geniş yer bulan bu transfer gelişmesi sonrası, söz konusu ismin resmi görüşmelerde bulunmak üzere önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte o isim…

Giriş Tarihi: 01.08.2025 09:02 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 09:08
Fenerbahçe’den City’li isme kanca! Geliş tarihi belli oldu

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, defans bölgesini güçlendirmek için deneyimli stoper Milan Skriniar ile mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe’den City’li isme kanca! Geliş tarihi belli oldu

Öte yandan İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın sağ beki Nelson Semedo'yu da renklerine bağladı.

Fenerbahçe’den City’li isme kanca! Geliş tarihi belli oldu

ALTERNATİFLER SUNULDU

Dominik Livakovic'le yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, iyi bir kaleci almak için kolları sıvamış durumda.

Fenerbahçe’den City’li isme kanca! Geliş tarihi belli oldu

İŞTE O İSİM…

Bazı isimlerle temas kurulsa da en ciddi adım Manchester City'nin deneyimli bekçisi Stefan Ortega için atıldı.

Fenerbahçe’den City’li isme kanca! Geliş tarihi belli oldu

Trafford'un transferi sonrasında üçüncü kaleci durumuna düşen 32 yaşındaki eldiven Manchester City'den ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe’den City’li isme kanca! Geliş tarihi belli oldu

TRANSFERDE SOMUT ADIMLAR ATILDI

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertliler de olası bir transfer için somut adımları attı ve görüşmelere başladı.

Fenerbahçe’den City’li isme kanca! Geliş tarihi belli oldu

İngiliz medyasından yer alan habere göre, Fenerbahçe, Stefan Ortega ile transfer için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Fenerbahçe’den City’li isme kanca! Geliş tarihi belli oldu

OYUNCUNUN İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Manchester City'yle görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler, bu transferi kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyor. Önümüzdeki hafta içinde Ortega'nın İstanbul'a gelmesi planlanıyor.

Fenerbahçe’den City’li isme kanca! Geliş tarihi belli oldu

Futbola H. Kassel altyapısında başlayan Ortega, ardından Bielefeld'e, buradan 1860 Münih'e, 3 yıl sonra yeniden Bielefeld'e gitti. 2022'de bu kez M.City'ye geçti. Üç kulüp de Ortega için hiç bonservis bedeli ödemedi.