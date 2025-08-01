Fenerbahçe’den City’li isme kanca! Geliş tarihi belli oldu

Geçen sezon yaşanan hayal kırıklığını geride bırakmak isteyen Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, kadrosunu önemli takviyelerle güçlendirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda, tecrübeli kaleci Dominik Livakovic ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim, kaleye takviye yapmak için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Yabancı basında geniş yer bulan bu transfer gelişmesi sonrası, söz konusu ismin resmi görüşmelerde bulunmak üzere önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte o isim…