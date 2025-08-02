02 Ağustos 2025, Cumartesi
OSIMHEN İMZA TÖRENİ NE ZAMAN? Victor Osimhen imza töreni saat kaçta, nerede yayınlanacak?
Galatasaray, Osimhen transferiyle adeta Avrupa'yı salladı. 75 milyon euroluk imzanın detayları ve dev törende yaşanacaklar netleşti. Süper Lig'in gol kralı Victor Osimhen'in imza töreninin detayları araştırılıyor. Futbolseverler, Osimhen imza töreninin saat kaçta ve nerede yayımlanacağını merak ediyor. Peki milyonlarca taraftarın merakla beklediği imza töreni canlı yayında izlenebilecek mi? İmza töreni saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 02.08.2025 18:24 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 18:27