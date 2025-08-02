OSIMHEN İMZA TÖRENİ NE ZAMAN? Victor Osimhen imza töreni saat kaçta, nerede yayınlanacak?

Sarı-kırmızılı ekibin 75 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için düzenlenecek imza töreninin detayları belli oldu. Taraftarlar, bu özel anı canlı izleyebilmek için şimdiden geri sayıma başladı. Peki Victor Osimhen imza töreni ne zaman, saat kaçta? İmza töreni canlı yayımlanacak mı, nereden izlenir? İşte merak edilen detaylar….