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OSIMHEN İMZA TÖRENİ NE ZAMAN? Victor Osimhen imza töreni saat kaçta, nerede yayınlanacak?

Galatasaray, Osimhen transferiyle adeta Avrupa'yı salladı. 75 milyon euroluk imzanın detayları ve dev törende yaşanacaklar netleşti. Süper Lig'in gol kralı Victor Osimhen'in imza töreninin detayları araştırılıyor. Futbolseverler, Osimhen imza töreninin saat kaçta ve nerede yayımlanacağını merak ediyor. Peki milyonlarca taraftarın merakla beklediği imza töreni canlı yayında izlenebilecek mi? İmza töreni saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.08.2025 18:24 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 18:27
OSIMHEN İMZA TÖRENİ NE ZAMAN? Victor Osimhen imza töreni saat kaçta, nerede yayınlanacak?

Sarı-kırmızılı ekibin 75 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için düzenlenecek imza töreninin detayları belli oldu. Taraftarlar, bu özel anı canlı izleyebilmek için şimdiden geri sayıma başladı. Peki Victor Osimhen imza töreni ne zaman, saat kaçta? İmza töreni canlı yayımlanacak mı, nereden izlenir? İşte merak edilen detaylar….

OSIMHEN İMZA TÖRENİ NE ZAMAN? Victor Osimhen imza töreni saat kaçta, nerede yayınlanacak?

OSIMHEN İLE 4 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI

2025-2026 sezonu itibarıyla geçerli olacak 4 yıllık anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında yıldız oyuncuya yıllık 15 milyon euro net maaş, 1 milyon euro sadakat primi ve 5 milyon euro imaj hakkı ödemesi yapılacak.

OSIMHEN İMZA TÖRENİ NE ZAMAN? Victor Osimhen imza töreni saat kaçta, nerede yayınlanacak?

VICTOR OSIMHEN İMZA TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Osimhen'in imza töreni, Galatasaray'ın Lazio ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde düzenlenecek. Törenin başlama saati ise 19.05 olarak açıklandı. Bu özel etkinlik, Galatasaray'ın yeni sezon formalarının lansmanıyla birlikte gerçekleştirilecek.

OSIMHEN İMZA TÖRENİ NE ZAMAN? Victor Osimhen imza töreni saat kaçta, nerede yayınlanacak?

İMZA TÖRENİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Osimhen'in imza töreni ve forma lansmanı, herkese açık olmayacak. Sadece Galatasaray YouTube Katıl üyeleri (Sarı-Kırmızı Paket) ve GSPlus Premium üyeleri bu tarihi anı canlı izleyebilecek. Bu nedenle yayını izlemek isteyen taraftarların ilgili platformlara üyelik oluşturması gerekiyor.