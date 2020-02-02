Feghouli attı, Terim sevinçten havalara uçtu! Galatasaray - Kayserispor maçından çarpıcı kareler

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi olurken, liderle arasındaki puan farkını da 5'e indirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, atılan gollere çok sevinirken Sofiane Feghouli'nin attığı golden sonra adeta havalara uçtu. İşte o anlar ve Galatasaray - Kayserispor maçından kareler...