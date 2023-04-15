Galatasaray-Kayserispor maçı sonrası hakem Kürşad Filiz’e sert eleştiri: Ciddi bir hata

Rashica, sağ kanattan yaptığı etkili bindirmeler ile o bölgeyi bir otobana çevirdi. Bu golden sonra oyunu tek kaleye çeviren Galatasaray'ın atakları dur durak bilmedi. 62 dakika nasıl geçti gerçekten anlamadık. Galatasaray'ın kazandığı iki penaltı da doğruydu. İkinci penaltıda kırmızı kart da vardı. VAR Odası'nın uyarısı ile penaltı + kırmızı kart çıktı.