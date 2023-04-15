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Haberler Galeri Galatasaray-Kayserispor maçı sonrası hakem Kürşad Filiz'e sert eleştiri: Ciddi bir hata

Galatasaray-Kayserispor maçı sonrası hakem Kürşad Filiz'e sert eleştiri: Ciddi bir hata

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray evinde ağırladığı Kayserispor'u farklı geçti. Karşılaşmada müthiş bir performans sergileyen Galatasaraylı oyuncular büyük övgü alırken, hakem Kürşad Filiz'in bazı kararları maça damga vurdu. Eski hakem Ahmet Çakar, hakemi eleştirirken maçta yaşanan bir pozisyon için "Ciddi bir hata" yorumunda bulundu. İşte spor yazarlarının değerlendirmeleri...

Giriş Tarihi: 15.04.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 10:30
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Galatasaray-Kayserispor maçı sonrası hakem Kürşad Filiz’e sert eleştiri: Ciddi bir hata

ZEKİ UZUNDURUKAN - ALTIN SÜRAHİDEN SARI-KIRMIZI ŞELALE

Galatasaray, Nef Stadı'nda yeni bir çılgınlık daha üretti. Tribünleri tıklım tıklım dolduran 50 bin taraftar, hat-trick yapan Icardi'nin gollerinden sonra 'Aşkın Olayım' şarkısı ile Seyrantepe'yi bayram yerine çevirdi. Maçın 45 dakikalık ilk yarısı, tam 62 dakika sürdü. Evet yanlış okumadınız, 62 dakika. Ama sahada ve VAR Odası'nda mükemmel iki hakem performansı izledik bu 62 dakikalık ilk yarıda.

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Galatasaray-Kayserispor maçı sonrası hakem Kürşad Filiz’e sert eleştiri: Ciddi bir hata

Hakem Mustafa Kürşat Filiz de VAR hakemi M. İlker Coşkun da usta işi bir yönetim gösterdiler. Helal olsun! Eyyam yapmayınca, sahaya ve monitöre odaklanınca demek ki oluyormuş. Maçın ilk 10 dakikalık bölümünde önde baskı yapan, hızlı top çeviren bir Kayserispor izledik. Ama 10. dakikadan sonra Aslan, adeta kükremeye başladı. Bu kükremenin ilk kıvılcımını Galatasaray'ın 'gaz pedalı' Kerem Aktürkoğlu yaktı.

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Galatasaray-Kayserispor maçı sonrası hakem Kürşad Filiz’e sert eleştiri: Ciddi bir hata

Icardi'ye harika bir derinlemesine pas attı. Gollerin Prensi Icardi de çalımları ve zekası ile Kayserispor savunmasını darmadağın ederek harika bir gol attı. Daha 18. dakikada başladı 'Aşkın Olayım' şarkısı... Sonrasında orta sahadan aldığı topla rakip kaleye ışınlanan Rashica, Bilal'in koruduğu kaleye bir füze göndererek skor tabelasını adeta otomatiğe bağladı.

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Galatasaray-Kayserispor maçı sonrası hakem Kürşad Filiz’e sert eleştiri: Ciddi bir hata

Rashica, sağ kanattan yaptığı etkili bindirmeler ile o bölgeyi bir otobana çevirdi. Bu golden sonra oyunu tek kaleye çeviren Galatasaray'ın atakları dur durak bilmedi. 62 dakika nasıl geçti gerçekten anlamadık. Galatasaray'ın kazandığı iki penaltı da doğruydu. İkinci penaltıda kırmızı kart da vardı. VAR Odası'nın uyarısı ile penaltı + kırmızı kart çıktı.

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Galatasaray-Kayserispor maçı sonrası hakem Kürşad Filiz’e sert eleştiri: Ciddi bir hata

Icardi art arda attığı 2 penaltıyla 'Aşkın Olayım' şarkısını adeta bir nakarata çevirdi. Galatasaray taraftarı, ilk yarıdaki 4-0'lık skorla erken bayram yaşadı. Dün gece Nef Stadı'nda bir destanın ayak izleri vardı. Tribünlerden sahaya altın bir sürahiden sarı-kırmızı bir şelale akıyordu adeta... Hafta içinde izlediğimiz Şampiyonlar Ligi maçlarındaki lezzetin bir başka versiyonunu dün bize lider Galatasaray izletti. Şampiyon bir takım gibi oynadı Galatasaray...