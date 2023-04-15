15 Nisan 2023, Cumartesi
Galatasaray-Kayserispor maçı sonrası hakem Kürşad Filiz'e sert eleştiri: Ciddi bir hata
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray evinde ağırladığı Kayserispor'u farklı geçti. Karşılaşmada müthiş bir performans sergileyen Galatasaraylı oyuncular büyük övgü alırken, hakem Kürşad Filiz'in bazı kararları maça damga vurdu. Eski hakem Ahmet Çakar, hakemi eleştirirken maçta yaşanan bir pozisyon için "Ciddi bir hata" yorumunda bulundu. İşte spor yazarlarının değerlendirmeleri...
Giriş Tarihi: 15.04.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 10:30
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