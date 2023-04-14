Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! Kartal Kanarya'nın yıldızı için sezon sonunu bekliyor

Bu sezonu hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda istediği gibi sürdüremeyen Beşiktaş, yeni sezon için en büyük hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda sezon sonunda iki önemli ayrılık daha yaşanacak. Yıldız isimlerden birinin anlaşması resmen açıklanırken, bir diğer yıldızdan da 13 milyon euroluk gelir elde edilmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 14.04.2023 15:21 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 15:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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