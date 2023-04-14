14 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! Kartal Kanarya'nın yıldızı için sezon sonunu bekliyor

Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! Kartal Kanarya'nın yıldızı için sezon sonunu bekliyor

Bu sezonu hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda istediği gibi sürdüremeyen Beşiktaş, yeni sezon için en büyük hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda sezon sonunda iki önemli ayrılık daha yaşanacak. Yıldız isimlerden birinin anlaşması resmen açıklanırken, bir diğer yıldızdan da 13 milyon euroluk gelir elde edilmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 14.04.2023 15:21 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 15:21
  • 1
  • 17
Beşiktaş’ta iki ayrılık birden! Kartal Kanarya’nın yıldızı için sezon sonunu bekliyor
Bu sezonu hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda istediği gibi sürdüremeyen Beşiktaş, yeni sezon için en büyük hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda sezon sonunda iki önemli ayrılık daha yaşanacak. Yıldız isimlerden birinin anlaşması resmen açıklanırken, bir diğer yıldızdan da 13 milyon Euro'luk gelir elde edilmesi bekleniyor
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Beşiktaş’ta iki ayrılık birden! Kartal Kanarya’nın yıldızı için sezon sonunu bekliyor
Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı form grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş, gelecek sezonun transfer planlamasını yapmaya devam ediyor.
  • 3
  • 17
Beşiktaş’ta iki ayrılık birden! Kartal Kanarya’nın yıldızı için sezon sonunu bekliyor
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen siyah-beyazlılar, transfer için yoğun bir mesai harcıyordu.
  • 4
  • 17
Beşiktaş’ta iki ayrılık birden! Kartal Kanarya’nın yıldızı için sezon sonunu bekliyor

ZAJC'LA SEZON SONU GÖRÜŞME

Fenerbahçe'yle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Miha Zajc'ı transfer hedeflerinden biri olarak belirleyen Beşiktaş'ın, ilk önce sezon bitmeden yıldız oyuncunun menajeriyle görüşme yapacağı iddia edilmişti.

  • 5
  • 17
Beşiktaş’ta iki ayrılık birden! Kartal Kanarya’nın yıldızı için sezon sonunu bekliyor
Siyah-beyazlıların sonrasında ise, Fenerbahçe ile olan ilişkisi tamamen bittikten sonra Zajc'a resmi teklif yapacağı belirtildi.