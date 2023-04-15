15 Nisan 2023, Cumartesi
Jorge Jesus'tan farklı kadro! İşte Fenerbahçe-Ankaragücü maçı muhtemel 11'leri...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yolunda Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe evinde ateş hattından kurtulmak isteyen Ankaragücü'nü ağırlıyor. Karagümrük'ü yenerek 3 puanı cebine koyan sarı-lacivertliler yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Zorlu maç öncesi Jorge Jesus kafasındaki 11'i belirlerken, Karagümrük maçının 11'ine göre farklı isimleri sahaya süreceği öğrenildi. İşte Fenerbahçe-Ankaragücü maçı muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 15.04.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 11:54
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