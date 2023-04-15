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Jorge Jesus'tan farklı kadro! İşte Fenerbahçe-Ankaragücü maçı muhtemel 11'leri...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yolunda Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe evinde ateş hattından kurtulmak isteyen Ankaragücü'nü ağırlıyor. Karagümrük'ü yenerek 3 puanı cebine koyan sarı-lacivertliler yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Zorlu maç öncesi Jorge Jesus kafasındaki 11'i belirlerken, Karagümrük maçının 11'ine göre farklı isimleri sahaya süreceği öğrenildi. İşte Fenerbahçe-Ankaragücü maçı muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 15.04.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 11:54
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Jorge Jesus’tan farklı kadro! İşte Fenerbahçe-Ankaragücü maçı muhtemel 11’leri...

Süper Lig'de şampiyonluk isteyen Fenerbahçe bugün Ülker Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk edecek. Beşiktaş karşısında aldığı ağır yenilginin izlerini kupada Kayserispor ve ligdeki Karagümrük mücadelelerinde silen sarı-lacivertliler, Başkent temsilcisi önünde de 3 puan istiyor.

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Jorge Jesus’tan farklı kadro! İşte Fenerbahçe-Ankaragücü maçı muhtemel 11’leri...

Jorge Jesus ve öğrencileri sezon sonuna kadar kalan 9 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak şampiyonluğu kucaklamayı hedefliyor. Portekizli hoca, oyuncularından sonuna kadar mücadele etmelerini istedi.

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Jorge Jesus’tan farklı kadro! İşte Fenerbahçe-Ankaragücü maçı muhtemel 11’leri...

YİNE 4'LÜ SİSTEM
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, son haftaların başarılı takımı Ankaragücü karşısında yine 4'lü sistemle sahada olacak.

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Jorge Jesus’tan farklı kadro! İşte Fenerbahçe-Ankaragücü maçı muhtemel 11’leri...

Deneyimli çalıştırıcı, her zaman olduğu gibi yine rotayona gidecek. Karagümrük maçında cezalı duruma düşen Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Bright Osayi Samuel forma giyecek.

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Jorge Jesus’tan farklı kadro! İşte Fenerbahçe-Ankaragücü maçı muhtemel 11’leri...

Bu maçta etkili bir performans sergileyemeyen İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun ve Emre Mor'un Başkent temsilcisine karşı oynaması beklenmiyor. Yerlerine Miha Zajc, Joao Pedro ve Arda Güler oynayacak.