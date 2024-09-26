26 Eylül 2024, Perşembe
Galatasaray - PAOK maçı sonrası flaş sözler: Tek başına dağıttı
Süper Lig'e 6'da 6 ile başlayarak harika bir girişe imza atan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında da evinde PAOK'u 3-1'lik skorla devirdi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Osimhen'in performansı övgü toplarken, "Yaptığı koşularla çoğu zaman PAOK savunmasını ve kalecisini zorladı." yorumları yapıldı. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 26.09.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 09:47