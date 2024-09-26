Galatasaray - PAOK maçı sonrası flaş sözler: Tek başına dağıttı

MUSTAFA ÇULCU - 100 KERE PENALTI!

Galatasaray birçok iç saha maçında olduğu gibi oyunun başında kontrolü eline almakta zorlandı. Buna rağmen Osimhen ilk dakika da net bir gol kaçırdı. PAOK'un en sıkıntılı yönü arka direğe yapılan yüksek ortalar olunca Galatasaray bunu denedi. Ancak Osimhen'e kaliteli orta gelmeyince topla buluşamadı. İkinci yarı Galatasaray, Jakobs ve Barış'ın ortaları ile tempoyu yükseltti ve de golleri buldu. İkinci golde Osimhen'ın kafa vuruşu ile Yunus'a asisti çok iyiydi. Ozdoev ve Camara bitince PAOK'un orta sahası çöktü.