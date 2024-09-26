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Galatasaray - PAOK maçı sonrası flaş sözler: Tek başına dağıttı

Süper Lig'e 6'da 6 ile başlayarak harika bir girişe imza atan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında da evinde PAOK'u 3-1'lik skorla devirdi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Osimhen'in performansı övgü toplarken, "Yaptığı koşularla çoğu zaman PAOK savunmasını ve kalecisini zorladı." yorumları yapıldı. İşte o yazılar...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.09.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 09:47
Galatasaray - PAOK maçı sonrası flaş sözler: Tek başına dağıttı

LEVENT TÜZEMEN - OSIMHEN DAĞITTI!
PAOK İstanbul'a gelirken papaz büyüsü yaptırdı mı bilemem ama Galatasaray farkı getirecek pozisyonları değerlendiremedi. PAOK kalecisi Kotarski bir büyücü gibi herkesin gol dediği atakları inanılmaz bir şekilde kurtardı. Galatasaraylı oyuncular, pozisyon zenginiydi ama Barış, Osimhen, Yunus ceza alanı içinde hovarda gibi davranıp inanılmaz golleri kaçırdı.

Galatasaray - PAOK maçı sonrası flaş sözler: Tek başına dağıttı

'Yiğidi öldür hakkını ver' derler. Razvan Lucescu, baba Lucescu'dan önemli dersler almış olacak ki PAOK'u teknik direktör takımı yapmış. Yunan ekibi, bir sisteme bağlı oynuyor, rakibe önde baskı uyguluyor, birbirleriyle ezbere ve isabetli paslaşıyorlar. Oyunun yönünü çok çabuk değiştiriyorlar. Galatasaray, PAOK'u yenerken adeta betonu deldi. İspanyol hakem fazlasıyla sertliğe izin verdi, Mertens'e atılan dirseğin karşılığı olarak penaltıyı vermedi, kırmızıyı da göstermedi. Maalesef İspanyol hakemler son dönemlerde Türk takımlarına adil olamıyor.

Galatasaray - PAOK maçı sonrası flaş sözler: Tek başına dağıttı

Görüyorlar, ne ceza vereceklerini biliyorlar ama üç maymunu oynuyorlar. Osimhen'e özel bir köşe açmak gerekir. Nijeryalı yıldız, müthiş çalıştı. Rakiplerle mücadele ettiği gibi önde tek başına baskı uyguladı. Yaptığı koşular, PAOK savunmasının ve kalecisinin çoğu zaman eli ayağına dolandı.

Galatasaray - PAOK maçı sonrası flaş sözler: Tek başına dağıttı

İlk golü ona yazarım. Yunus'a attırdığı golde yaptığı asist de derbide Mertens'e yaptığı asistin kalitesindeydi. Sara çalışkanlığıyla ön plana çıktı. Yunus, F.Bahçe maçındaki gibi mücadelesiyle katkı sağladı, defansa yardım etti galibiyet golüne de imza attı. Abdülkerim, hatasız oynadı. Torreira, orta alanda yine ahtapot görevini üstlendi. Barış Alper'in çalışkanlığına, mücadelesine saygı duyuyorum. Ancak Barış oyun aklını da geliştirmeli, bilerek görerek ortalar yapmalı.

Galatasaray - PAOK maçı sonrası flaş sözler: Tek başına dağıttı

MUSTAFA ÇULCU - 100 KERE PENALTI!
Galatasaray birçok iç saha maçında olduğu gibi oyunun başında kontrolü eline almakta zorlandı. Buna rağmen Osimhen ilk dakika da net bir gol kaçırdı. PAOK'un en sıkıntılı yönü arka direğe yapılan yüksek ortalar olunca Galatasaray bunu denedi. Ancak Osimhen'e kaliteli orta gelmeyince topla buluşamadı. İkinci yarı Galatasaray, Jakobs ve Barış'ın ortaları ile tempoyu yükseltti ve de golleri buldu. İkinci golde Osimhen'ın kafa vuruşu ile Yunus'a asisti çok iyiydi. Ozdoev ve Camara bitince PAOK'un orta sahası çöktü.