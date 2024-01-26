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Haberler Galeri Galatasaray-İstanbulspor maçına damga vuran pozisyon! Ahmet Çakar net konuştu: Tartışmasız kırmızı

Galatasaray-İstanbulspor maçına damga vuran pozisyon! Ahmet Çakar net konuştu: Tartışmasız kırmızı

Zirve yarışında Fenerbahçe'yi takip eden Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında evinde İstanbulspor'u ağırladı. Karşılaşma sarı kırmızılı ekibin 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı. Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk de bu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler tartışmalı pozisyonları ve tüm detayları yorumlarken, ünlü yazar Galatasaray'ın pozisyonuyla ilgili flaş ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 26.01.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 11:01
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Galatasaray-İstanbulspor maçına damga vuran pozisyon! Ahmet Çakar net konuştu: Tartışmasız kırmızı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk de bu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler tartışmalı pozisyonları ve tüm detayları yorumlarken, ünlü yazar Galatasaray'ın pozisyonuyla ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte tüm yazılar...
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Galatasaray-İstanbulspor maçına damga vuran pozisyon! Ahmet Çakar net konuştu: Tartışmasız kırmızı

BÜLENT TİMURLENK: YAKILACAK BİR FOTOĞRAF KARESİ!

Devre arası, memlekette müthiş planladığından bu ligde 4-5 gün tatil yapabilen takımların Afrika Kupası da takvimdeyken Ocak ayında lig-kupa maçları sağanağında ihtiyacı olan rotasyonlu kadrolar. Okan Buruk gerçek bir sol beki ve yedek sağ beki olmadığından böyle bir imkâna sahip değil.

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Galatasaray-İstanbulspor maçına damga vuran pozisyon! Ahmet Çakar net konuştu: Tartışmasız kırmızı
Barış'ı sağ açık olarak iyi oynadığı bir maçın ardından önce sağ sonra sol bek oynatmak, geniş kadroda bu sezon düne kadar 28 maça çıkan Torriera'ya (geçen sezon 30 maç) nefes aldırabilecek Kaan'ı da sol bek başlatıp sağda bitirmek de buna dahil. İstanbulspor maça son sıradaki bir takım gibi başlamadı.
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Galatasaray-İstanbulspor maçına damga vuran pozisyon! Ahmet Çakar net konuştu: Tartışmasız kırmızı
Pas yüzdelerinin yüksekliği ve 5-4-1 dizilen kadro karşısında G.Saray'ın iki kanadında Kerem ve Tete'nin iç kulvardan da öteye geçip o kalabalığın içinde kaybolması ve elbette Zaha'nın bu oyunun santrforu olmadığı gerçeği kilitledi oyunu. Bakınız; Geçen sezon başında Kerem-Yunus'lu kanatlar ve Seferovic'li maçların kısırlığı…
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Galatasaray-İstanbulspor maçına damga vuran pozisyon! Ahmet Çakar net konuştu: Tartışmasız kırmızı
İstanbulspor'un golünde Kaan Ayhan'ın dalgınlığı, Süper Lig seviyesinde yenmeyecek golü getirirken, kader anı VAR'dan gelen doğru penaltı kararıydı. 0-2'den de döner miydi G.Saray bilinmez ama o dakika ağızlara sürülmüş acı biber etkisi bıraktı Buruk'un takımında. Oyun kimi çağırıyorsa onu aldı Okan Buruk.