Galatasaray-İstanbulspor maçına damga vuran pozisyon! Ahmet Çakar net konuştu: Tartışmasız kırmızı

Zirve yarışında Fenerbahçe'yi takip eden Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında evinde İstanbulspor'u ağırladı. Karşılaşma sarı kırmızılı ekibin 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı. Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk de bu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler tartışmalı pozisyonları ve tüm detayları yorumlarken, ünlü yazar Galatasaray'ın pozisyonuyla ilgili flaş ifadeler kullandı.