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Haberler Galeri Galatasaray-Hajduk Split maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2020 GS UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray-Hajduk Split maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2020 GS UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray - Hajduk Split maçına saatler kaldı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 287. kez sahne alacak. Galatasaray-Hajduk Split maçını kazanan takım, adını play-off turuna yazdıracak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler tarafından yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Hajduk Split maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2020 GS UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? İşte karşılaşmanın detayları...

Giriş Tarihi: 24.09.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 11:09
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Galatasaray-Hajduk Split maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2020 GS UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray-Hajduk Split maçı hangi kanalda? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile karşı karşıya gelecek. koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakanın detayları belli oldu. Galatasaray organizasyonun ilk maçında Azerbaycan'ın Neftçi takımını 3-1 mağlup ederek tur atlayan taraf olmuştu. Peki, Galatasaray-Hajduk Split maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2020 GS UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? İşte merak edilenler...

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Galatasaray-Hajduk Split maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2020 GS UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman?

GALATASARAY - HAJDUK SPLIT MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Hajduk Split arasında oynanacak karşılaşma 24 Eylül Perşembe günü saat 21.00'da başlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak.

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Galatasaray-Hajduk Split maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2020 GS UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman?

GALATASARAY TURU GEÇERSE...

Üçüncü eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile eşleşen Galatasaray, bu turu geçmesi halinde, Hollanda'nın Williem II ve İskoçya'nın Rangers ekipleri arasındaki maçı kazanan tarafla deplasmanda oynayacak.

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Galatasaray-Hajduk Split maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2020 GS UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman?

GALATASARAY AVRUPA'DA 287. KEZ SAHNE ALIYOR

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda bugün Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 287. maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 286 müsabakanın 100'ünden galibiyetle ayrıldı. 111 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 380 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 429 gole engel olamadı.

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Galatasaray-Hajduk Split maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2020 GS UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman?

SARACCHI FORMA GİYEMEYECEK

Sarı-kırmızılı takımda, sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi, Hırvat ekibiyle yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Uzun süreli sakatlığı bulunan Fernando Muslera ve Emre Akbaba'nın yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Emre Taşdemir, Valentine Ozornwafor, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan da bugün sahaya çıkamayacak.