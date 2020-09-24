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Galatasaray-Hajduk Split maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2020 GS UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman?
Galatasaray - Hajduk Split maçına saatler kaldı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 287. kez sahne alacak. Galatasaray-Hajduk Split maçını kazanan takım, adını play-off turuna yazdıracak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler tarafından yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Hajduk Split maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2020 GS UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? İşte karşılaşmanın detayları...
Giriş Tarihi: 24.09.2020 11:03Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 11:09