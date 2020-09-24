Galatasaray-Hajduk Split maçı hangi kanalda? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile karşı karşıya gelecek. koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakanın detayları belli oldu. Galatasaray organizasyonun ilk maçında Azerbaycan'ın Neftçi takımını 3-1 mağlup ederek tur atlayan taraf olmuştu. Peki, Galatasaray-Hajduk Split maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2020 GS UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? İşte merak edilenler...