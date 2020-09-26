En unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe maçları! Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dünyanın sayılı derbileri arasına giren İstanbul derbisinde oynanan bazı maçlar tarihe adını yazdırdı. İşte unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe maçları... Giriş Tarihi: 26.09.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 09:47
Dev derbiye saatler kala, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan en unutulmaz maçları derledik.
GALERİ DEVAM EDİYOR İşte 2000'li yıllarda oynanan en unutulmaz derbiler: SÜPER FİNALDE ŞAMPİYON G.SARAY OLDU
2011-2012 sezonunda bir sezonluk olmak üzere play-off uygulaması geldi. Ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar Şampiyonluk Grubu'nda şampiyon olmak için yeniden mücadele ettiler. Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Fatih Terim ve öğrencileri mutlu sona ulaşarak ezeli rakibinin sahasında kupa kaldırdı.
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 23. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine deplasmanda 20 yılı aşkın süre sonra üstünlük sağladı.
Galatasaray 0-1 Fenerbahçe | Süper Lig, 1999-2000 | Bilinen adıyla, Samuel Johnson maçı! Galatasaray bu derbiye Fenerbahçe'nin 23 puan önünde çıkmıştı ve herkes Cimbom'un rahat kazanacağını düşünüyordu. Johnson'un frikiğiyle kazanan Fenerbahçe, rakibine büyük bir sürpriz yaşattı.