Erden Timur biletini kesti! Yerinde yeller esecek! Angelino gidiyor o geliyor

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, Angelino'nun ayrılmasını talep ederken, kulüp yönetimi transfer listesine dünya çapında bir yıldız eklemeyi düşünüyor. "Ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer dönemi için hazırlıklara şimdiden başlayan Galatasaray, bu süreci hızlı bir şekilde ilerletiyor. Başkanlık ekibi, takımın gücünü artırmak ve hedeflere ulaşmak için gerekli adımları atmaya kararlı. İşte transfere ilişkin detaylar...