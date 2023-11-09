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Erden Timur biletini kesti! Yerinde yeller esecek! Angelino gidiyor o geliyor

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, Angelino'nun ayrılmasını talep ederken, kulüp yönetimi transfer listesine dünya çapında bir yıldız eklemeyi düşünüyor. "Ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer dönemi için hazırlıklara şimdiden başlayan Galatasaray, bu süreci hızlı bir şekilde ilerletiyor. Başkanlık ekibi, takımın gücünü artırmak ve hedeflere ulaşmak için gerekli adımları atmaya kararlı. İşte transfere ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.11.2023 11:02
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Erden Timur biletini kesti! Yerinde yeller esecek! Angelino gidiyor o geliyor

Galatasaray, transfer döneminde hareketli günler geçiriyor. Teknik Direktör Okan Buruk, kiralık olarak takıma katılan Angelino'nun ayrılmasını istiyor ancak Red Bull Leipzig'in anlaşma şartları karar sürecini zorlaştırıyor. Yönetim ise boşalacak olan mevki için dünya yıldızı ismi listesine aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Erden Timur biletini kesti! Yerinde yeller esecek! Angelino gidiyor o geliyor

GALATASARAY'IN SÖZLEŞMEYLE BAŞI BELADA!

Red Bull Leipzig ile yapılan anlaşmanın karmaşıklığı nedeniyle Angelino'nun ayrılması konusunda sıkıntı yaşayan Galatasaray, 1.5 milyon Euro'luk kiralama bedeli ve 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ile mücadele ediyor.

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Erden Timur biletini kesti! Yerinde yeller esecek! Angelino gidiyor o geliyor

Erden Timur, oyuncunun sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesinin kaldırılmasını istiyor, aksi halde Angelino sezon sonuna kadar forma giyemeyebilir.

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Erden Timur biletini kesti! Yerinde yeller esecek! Angelino gidiyor o geliyor

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray yönetimi, Angelino'dan boşalan pozisyon için rotayı İngiltere'ye çevirdi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Manchester United'ın deneyimli ismi Luke Shaw, sarı-kırmızılıların radarına girdi.

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Erden Timur biletini kesti! Yerinde yeller esecek! Angelino gidiyor o geliyor

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI!

28 yaşındaki İngiliz oyuncu, sakatlık sebebiyle bu sezon sadece 2 maçta forma giydi. Milli aranın ardından sahalara dönmesi beklenen Shaw için transfer çalışmaları başladı.