Galatasaray - Gaziantep FK maçı sonrası flaş yorum: Gözlerimizin pası silindi

Gaziantep FK, yaz transfer döneminde kadrosuna en fazla oyuncu katan takım. Tam 17 yeni transfer yaparak sezona başladılar. Ama bir kulüp, bu kadar vasat oyuncuyu neden transfer eder? 17 oyuncu yerine 2-3 kaliteli transfer yapmış olsalardı belki daha iyi bir Gaziantep FK izleyebilirdik. Selçuk İnan'ın bu futbolcu topluluğu ile işi çok ama çok zor...