18 Eylül 2024, Çarşamba
Galatasaray - Gaziantep FK maçı sonrası flaş yorum: Gözlerimizin pası silindi
Süper Lig'de erteleme maçında evinde Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray, maçı 3-1'lik skorla kazanarak Fenerbahçe derbisi öncesi moral depoladı. Lige 5'te 5 ile başlayarak derbi öncesi zirveye oturan sarı-kırmızılı ekipte maça Barış Alper Yılmaz damgasını vurdu. Maçın ardından spor yazarları da karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 18.09.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 09:53