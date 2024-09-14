14 Eylül 2024, Cumartesi
Galatasaray-Rizespor maçı bugün saat kaçta? GS-Rizespor maçı hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor ve 5. hafta mücadelesinde Galatasaray, Rizespor'u Rams Park'ta konuk ediyor. Osimhen, Okan Buruk'un görev vermesi halinde Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, önceki 3 maçını kazanarak formda bir grafik çizdi ve Rizespor ile oynadıkları son 4 karşılaşmada da üstünlük sağladı. Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.09.2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 18:00