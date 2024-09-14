Galatasaray-Rizespor maçı bugün saat kaçta? GS-Rizespor maçı hangi kanalda?

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Rizespor'u Rams Park'ta ağırlayacak. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, bu önemli maçta 3 puanı hedefliyor. Ancak, Galatasaray'ın iki önemli oyuncusu Mauro Icardi ve Hakim Ziyech'in sakatlıkları mevcut. Bu durumda, yeni transfer Victor Osimhen'in hücum hattında şans bulması bekleniyor. Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı hakkında tüm detaylar, maç saat ve yayın kanalı bilgileri haberimizde...