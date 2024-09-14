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Galatasaray-Rizespor maçı bugün saat kaçta? GS-Rizespor maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor ve 5. hafta mücadelesinde Galatasaray, Rizespor'u Rams Park'ta konuk ediyor. Osimhen, Okan Buruk'un görev vermesi halinde Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, önceki 3 maçını kazanarak formda bir grafik çizdi ve Rizespor ile oynadıkları son 4 karşılaşmada da üstünlük sağladı. Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.09.2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 18:00
Galatasaray-Rizespor maçı bugün saat kaçta? GS-Rizespor maçı hangi kanalda?

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Rizespor'u Rams Park'ta ağırlayacak. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, bu önemli maçta 3 puanı hedefliyor. Ancak, Galatasaray'ın iki önemli oyuncusu Mauro Icardi ve Hakim Ziyech'in sakatlıkları mevcut. Bu durumda, yeni transfer Victor Osimhen'in hücum hattında şans bulması bekleniyor. Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı hakkında tüm detaylar, maç saat ve yayın kanalı bilgileri haberimizde...

Galatasaray-Rizespor maçı bugün saat kaçta? GS-Rizespor maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Rizespor Maçı İçin Geri Sayım Başladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Rams Park'ta taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak ve hedefi 3 puan olacak. 14 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Rizespor maçı bugün saat kaçta? GS-Rizespor maçı hangi kanalda?

Galatasaray'da İki Önemli Eksik

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına iki önemli eksikle çıkacak. Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle, Hakim Ziyech ise Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı maçta sakatlandığı için kadroda yer almayacak. Teknik direktör Okan Buruk, bu eksikleri göz önünde bulundurarak takımını sahaya sürecek.

Galatasaray-Rizespor maçı bugün saat kaçta? GS-Rizespor maçı hangi kanalda?

Muhtemel 11 Belli Oldu

Okan Buruk'un Çaykur Rizespor karşısında sahaya çıkaracağı muhtemel 11 şekillenmeye başladı. Muslera; Jelert, Nelsson, Sanchez, Berkan; Torreira, Sara; Yunus, Mertens, Barış Alper ve Osimhen ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Osimhen, Galatasaray formasıyla ilk kez sahaya çıkabilir.

Galatasaray-Rizespor maçı bugün saat kaçta? GS-Rizespor maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Rizespor'a Karşı Üstünlük Kurdu

Galatasaray, Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı son 4 Süper Lig maçında galip geldi. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 6-2, 1-0, 4-2 ve 3-2'lik skorlarla rakibini mağlup etti. Galatasaray, bu seriyi devam ettirerek Rizespor karşısında bir kez daha 3 puan almayı hedefliyor.