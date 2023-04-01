01 Nisan 2023, Cumartesi
Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri...
Son dakik Galatasaray haberleri | Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. 14 maçlık galibiyet serisi Konyaspor deplasmanında son bulan sarı-kırmızılı ekip evinde kazanarak yeni bir seri başlatmak isterken, şampiyonluk yolunda da rakiplerine net bir mesaj verme niyetinde. Karşılaşma öncesi kadrosunu belirleyen Okan Buruk'un sol bekte Adekugbe'ye forma vereceği öğrenilirken, sakatlığı geçen Mertens'in de yeniden 11'e döneceği belirtildi. İşte Galatasaray-Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 01.04.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 11:03
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