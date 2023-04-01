Okan Buruk’tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçının muhtemel 11’leri...

Süper Lig'de milli aranın sona ermesinin ardından lider G.Saray Nef Stadı'nda seyircisinin karşısına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, 20.30'da başlayacak mücadelede, ligin dişli ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Bu sezon 25 maç yapan Cimbom, 19 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. 60 puanla liderlik koltuğunda oturan G.Saray, en yakın takipçisi F.Bahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor. Vincenzo Montella yönetiminde sezonun iyi takımlarından olan Adana Demirspor ise 25 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. 45 puanla haftaya 4. sırada girdi.