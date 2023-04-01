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Haberler Galeri Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri...

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri...

Son dakik Galatasaray haberleri | Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. 14 maçlık galibiyet serisi Konyaspor deplasmanında son bulan sarı-kırmızılı ekip evinde kazanarak yeni bir seri başlatmak isterken, şampiyonluk yolunda da rakiplerine net bir mesaj verme niyetinde. Karşılaşma öncesi kadrosunu belirleyen Okan Buruk'un sol bekte Adekugbe'ye forma vereceği öğrenilirken, sakatlığı geçen Mertens'in de yeniden 11'e döneceği belirtildi. İşte Galatasaray-Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 01.04.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 11:03
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Okan Buruk’tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçının muhtemel 11’leri...

Süper Lig'de milli aranın sona ermesinin ardından lider G.Saray Nef Stadı'nda seyircisinin karşısına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, 20.30'da başlayacak mücadelede, ligin dişli ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Bu sezon 25 maç yapan Cimbom, 19 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. 60 puanla liderlik koltuğunda oturan G.Saray, en yakın takipçisi F.Bahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor. Vincenzo Montella yönetiminde sezonun iyi takımlarından olan Adana Demirspor ise 25 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. 45 puanla haftaya 4. sırada girdi.

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Okan Buruk’tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçının muhtemel 11’leri...

DERBİYİ RAHAT İZLEYECEK
G.Saray, ligde son olarak çıktığı Konyaspor deplasmanında 2-1'lik mağlubiyet almıştı. Aslan'ın bu yenilgiyle 15 maçlık namağlup serisi son bulmuştu. Bugün Adana Demirspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılar, mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkacak. Okan Buruk'lu G.Saray'ın tek hedefi kazanarak yeni bir seri başlatmak.

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Okan Buruk’tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçının muhtemel 11’leri...

Cimbom aynı zamanda en yakın takipçisi F.Bahçe'nin yarın çıkacağı Beşiktaş derbisini rahat bir şekilde izlemek istiyor. G.Saray'da uzun süredir kadroda olmayan Mertens de Adana Demirspor maçıyla sahalara geri dönüyor. 5 Şubat'ta Trabzonspor karşısında sakatlanan Belçikalı oyuncunun bugün ilk 11'de olması bekleniyor.

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Okan Buruk’tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçının muhtemel 11’leri...

14'E 2 ÜSTÜN
G.Saray ile Adana Demirspor, 38. kez karşılaşacak. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 37 maçta sarı-kırmızılılar 19, mavilacivertliler 9 galibiyet aldı. İstanbul'da yapılan 18 maçta Galatasaray'ın 14'e 2 üstünlüğü var.

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Okan Buruk’tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçının muhtemel 11’leri...

NELSSON DÖNÜYOR
Sarı kart cezasını dolduran Victor Nelsson, formasına kavuşacak. 25. haftadaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşen Danimarkalı savunmacı, Konyaspor mücadelesinde cezasını çekti. Bu sezon kadronun bankosu olan Nelsson'un, Adana Demirspor maçında formasını devralacak.