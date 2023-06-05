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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde görülmemiş olay! Ahmet Çakar'dan bomba sözler

Ankaragücü galibiyeti ile şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, dün akşam Fenerbahçe'yi evinde ağırladı. Şampiyonluğunu bir önceki hafta ilan eden sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi karşısında baştan sonra üstün bir oyun sergiledi ve sahadan 3-0 galip ayrılarak sezonun son derbisinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Şampiyonluk kutlamaları nedeniyle büyük bir coşkunun yaşandığı mücadelenin ardından SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Giriş Tarihi: 05.06.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 09:03
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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde görülmemiş olay! Ahmet Çakar’dan bomba sözler
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 2022/23 sezonunun son derbisinde kozlarını Nef Stadı'nda paylaştı. Şampiyonluğunu bir önceki hafta ilan eden sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi karşısında baştan sonra üstün bir oyun sergiledi ve sahadan 3-0 galip ayrılarak sezonun son derbisinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Şampiyonluk kutlamaları nedeniyle büyük bir coşkunun yaşandığı mücadelenin ardından SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.
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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde görülmemiş olay! Ahmet Çakar’dan bomba sözler
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi.
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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde görülmemiş olay! Ahmet Çakar’dan bomba sözler
Geçtiğimiz hafta Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi ve Zaniolo'nun 2 ve Icardi'nin golleriyle sahadan 3-0 gibi net bir skorla galip ayrıldı.
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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde görülmemiş olay! Ahmet Çakar’dan bomba sözler
Galatasaray böylece, 32 sene sonra ilk kez Fenerbahçe'yi hem iç hem de dış sahada yenerek tarihe geçen bir istatistik elde etti.
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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde görülmemiş olay! Ahmet Çakar’dan bomba sözler
Karşılaşmanın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri, çarpıcı değerlendirmelerde bulundular.