05 Haziran 2023, Pazartesi
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde görülmemiş olay! Ahmet Çakar'dan bomba sözler
Ankaragücü galibiyeti ile şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, dün akşam Fenerbahçe'yi evinde ağırladı. Şampiyonluğunu bir önceki hafta ilan eden sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi karşısında baştan sonra üstün bir oyun sergiledi ve sahadan 3-0 galip ayrılarak sezonun son derbisinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Şampiyonluk kutlamaları nedeniyle büyük bir coşkunun yaşandığı mücadelenin ardından SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.
Giriş Tarihi: 05.06.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 09:03
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