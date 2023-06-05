Galatasaray Fenerbahçe derbisinde görülmemiş olay! Ahmet Çakar'dan bomba sözler

Ankaragücü galibiyeti ile şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, dün akşam Fenerbahçe'yi evinde ağırladı. Şampiyonluğunu bir önceki hafta ilan eden sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi karşısında baştan sonra üstün bir oyun sergiledi ve sahadan 3-0 galip ayrılarak sezonun son derbisinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Şampiyonluk kutlamaları nedeniyle büyük bir coşkunun yaşandığı mücadelenin ardından SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.