04 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Galatasaray’da yaprak dökümü! Aslan’a ayrılık acısı… Muslera’nın yerine milli yıldız!

Galatasaray’da yaprak dökümü! Aslan’a ayrılık acısı… Muslera’nın yerine milli yıldız!

Süper Lig'de sezonun şampiyonu Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi ve yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Galatasaray'da uzun süredir takımda kalıp kalmayacağı tartışan Fernando Muslera'nın yerine ezeli rakibinin milli file bekçisi için devreye girdi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 04.06.2023 00:30 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 00:46
  • 1
  • 14
Galatasaray’da yaprak dökümü! Aslan’a ayrılık acısı… Muslera’nın yerine milli yıldız!

Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Galatasaray’da yaprak dökümü! Aslan’a ayrılık acısı… Muslera’nın yerine milli yıldız!

Sarı-kırmızılı ekipte şampiyonluk sonrası moraller daha da yükselirken, yarın oynanacak Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor.

  • 3
  • 14
Galatasaray’da yaprak dökümü! Aslan’a ayrılık acısı… Muslera’nın yerine milli yıldız!

Fenerbahçe'yi yenip taraftarlarını daha da mutlu etmek isteyen sarı-kırmızılılar, transfer harekatına ise şimdiden başladı.

  • 4
  • 14
Galatasaray’da yaprak dökümü! Aslan’a ayrılık acısı… Muslera’nın yerine milli yıldız!

Şampiyonlar Ligi'nde ön elemelerde sahne alacak Aslan, Avrupa'da ses getirecek bir kadro kurmak istiyor.

  • 5
  • 14
Galatasaray’da yaprak dökümü! Aslan’a ayrılık acısı… Muslera’nın yerine milli yıldız!

Yeni sezonda; Mauro Icardi'yi kiralayıp, Dries Mertens, Lucas Torreira, Sergio Oliveira gibi yıldız isimler kadrosuna katan Galatasaray'da bu isimler takımın omurgası ve ilk 11'in vazgeçilmezleri olurken, kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi oldular.