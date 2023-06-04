Galatasaray’da yaprak dökümü! Aslan’a ayrılık acısı… Muslera’nın yerine milli yıldız!

Süper Lig'de sezonun şampiyonu Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi ve yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Galatasaray'da uzun süredir takımda kalıp kalmayacağı tartışan Fernando Muslera'nın yerine ezeli rakibinin milli file bekçisi için devreye girdi. İşte detaylar…