Fenerbahçe'de Ali Koç depremi! İstifa edecek mi? | Aziz Yıldırım'ın desteklediği isim başkan adayı oluyor

Son dakika haberleri | Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası sahadan hezimetle ayrılan sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç'a olan öfke giderek büyüdü. Fenerbahçeli taraftarlar "Ali Koç istifa" sloganı ile yollara dökülürken, Kadıköy'de büyük tepki vardı. Yaşanan gelişmelerin ardından Ali Koç'un da istifa kararı aldığı ve Başakşehir ile oynanan kupa maçının ardından kararını açıklayacağı iddia edildi. Diğer yandan da Aziz Yıldırım'ın desteklediği bir ismin başkanlığa aday olacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.