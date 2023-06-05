05 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Ali Koç depremi! İstifa edecek mi? | Aziz Yıldırım'ın desteklediği isim başkan adayı oluyor

Fenerbahçe'de Ali Koç depremi! İstifa edecek mi? | Aziz Yıldırım'ın desteklediği isim başkan adayı oluyor

Son dakika haberleri | Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası sahadan hezimetle ayrılan sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç'a olan öfke giderek büyüdü. Fenerbahçeli taraftarlar "Ali Koç istifa" sloganı ile yollara dökülürken, Kadıköy'de büyük tepki vardı. Yaşanan gelişmelerin ardından Ali Koç'un da istifa kararı aldığı ve Başakşehir ile oynanan kupa maçının ardından kararını açıklayacağı iddia edildi. Diğer yandan da Aziz Yıldırım'ın desteklediği bir ismin başkanlığa aday olacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 05.06.2023 12:09
  • 1
  • 13
Fenerbahçe’de Ali Koç depremi! İstifa edecek mi? | Aziz Yıldırım’ın desteklediği isim başkan adayı oluyor

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakbine iki maçta da mağlup oldu ve toplamda 6 gol yedi ve hiç gol atamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Fenerbahçe’de Ali Koç depremi! İstifa edecek mi? | Aziz Yıldırım’ın desteklediği isim başkan adayı oluyor

Derbiyi kaybeden Fenerbahçe'nin ligdeki ikinciliği de tehlikeye girdi. Üçüncü sıradaki Beşiktaş'ın Konyaspor'u mağlup etmesi halinde Fenerbahçe ligi 3. sırada, Beşiktaş ise ikinci sırada tamamlayacak.

  • 3
  • 13
Fenerbahçe’de Ali Koç depremi! İstifa edecek mi? | Aziz Yıldırım’ın desteklediği isim başkan adayı oluyor

JESUS'UN TEPKİ ÇEKEN HAREKETİ
Bu sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe şampiyonluğu yine elde edemedi ve taraftarını üzdü. Derbinin ardından basın toplantısına katılmadan stattan ayrılan teknik direktör Jorge Jesus'un da takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

  • 4
  • 13
Fenerbahçe’de Ali Koç depremi! İstifa edecek mi? | Aziz Yıldırım’ın desteklediği isim başkan adayı oluyor

"TÜRK KAMUOYUNA SAYGISIZLIKTIR"
G.Saray teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısına katılmadan ayrılan Jorge Jesus'u ve maçtan önce tepki çeken sözler söyleyen İsmail Yüksek için sert sözlerle eleştirerek şunları söyledi: "Keşke burada olsalardı da onlar cevap verselerdi. Kazandığınızda da, kaybettiğinizde tebrik etmeyi bileceksiniz. Basının önüne çıkmamak Türk kamuoyuna saygısızlıktır. Fenerbahçe puan ortalaması olarak başarılı sezon geçirdi, Beşiktaş da aynı şekilde."

  • 5
  • 13
Fenerbahçe’de Ali Koç depremi! İstifa edecek mi? | Aziz Yıldırım’ın desteklediği isim başkan adayı oluyor

JESUS DERBİ GALİBİYETİ ALAMADI
Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray maçını da kaybederek bu sezon takımının başında derbi galibiyeti yaşamadı.