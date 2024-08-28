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Haberler Galeri Galatasaray Devler Ligi'nden elendi Okan Buruk’a istifa çağrısı! Fatih Terim sözleri...

Galatasaray Devler Ligi'nden elendi Okan Buruk’a istifa çağrısı! Fatih Terim sözleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında evinde Young Boys'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. İki maçta da rakibine üstünlük kuramayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Taraftarlar, genç çalıştırıcıyı sosyal medyada istifaya davet ederken Fatih Terim ile ilgili paylaşımlar yaptı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 07:44
Galatasaray Devler Ligi’nden elendi Okan Buruk’a istifa çağrısı! Fatih Terim sözleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray Devler Ligi’nden elendi Okan Buruk’a istifa çağrısı! Fatih Terim sözleri...

RAMS Park'ta yapılan rövanş müsabakanın ilk yarısında Young Boys çok ciddi bir pozisyon üstünlüğü kurdu.

Galatasaray Devler Ligi’nden elendi Okan Buruk’a istifa çağrısı! Fatih Terim sözleri...

Müsabakanın ilk 45 dakikasında 5'i isabetli 11 şut şansı bulan İsviçre temsilcisi, fileleri havalandıramadı.

Galatasaray Devler Ligi’nden elendi Okan Buruk’a istifa çağrısı! Fatih Terim sözleri...

Toplam 7 şut girişimde 1 kez isabet sağlayan Galatasaray ise pozisyon üretmekte zorlandı.

Galatasaray Devler Ligi’nden elendi Okan Buruk’a istifa çağrısı! Fatih Terim sözleri...

Play-off turunun deplasmandaki ilk maçını da 3-2 kaybeden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi alamadı.