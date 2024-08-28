28 Ağustos 2024, Çarşamba
Galatasaray Devler Ligi'nden elendi Okan Buruk’a istifa çağrısı! Fatih Terim sözleri...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında evinde Young Boys'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. İki maçta da rakibine üstünlük kuramayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Taraftarlar, genç çalıştırıcıyı sosyal medyada istifaya davet ederken Fatih Terim ile ilgili paylaşımlar yaptı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.08.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 07:44