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Galatasaray - Young Boys maçı sonrası şok sözler: Çanlar bangır bangır çalıyor

İlk maçında deplasmanda 3-2 yenildiği Young Boys'a İstanbul'da da 1-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da hedef tahtasında teknik direktör Okan Buruk bulunuyor. Spor yazarları sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'u sert dille eleştirdi. Usta isimler oynanan etkisiz futbolla ilgili de çarpıcı sözlerde bulundu. İşte detaylar...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 08:04
Galatasaray - Young Boys maçı sonrası şok sözler: Çanlar bangır bangır çalıyor

Spor yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Mustafa Çulcu ve Ömer Üründül, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği Young Boys maçı sonrası teknik direktör Okan Buruk'u adeta yerden yere vurdu. İşte usta isimlerin yorumları ve son dakika haberinin detayları...

Galatasaray - Young Boys maçı sonrası şok sözler: Çanlar bangır bangır çalıyor

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Perşembenin gelişi zaten çarşambadan belliydi… Takım motive olamamış, problemli… Üstelik Okan Buruk dün gece hem intihar etti hem de Galatasaray'daki kariyerini üzülerek söylüyorum ama bitirdi… Bu takım böylesine önemli maçlarda kaç kere çift santrfor başlamış? Son 15 dakika dışında Galatasaray oyunda yok. Oyunun yönünü değiştiremiyor, maça tempo veremiyor.

Galatasaray - Young Boys maçı sonrası şok sözler: Çanlar bangır bangır çalıyor

Bunları kim yapıyordu? Bunların başrol oyuncusu Mertens'ti. 75 dakika Mertens'i oyuna almamak için direndi. Galatasaray üretmedi. Oysa Young Boys aldığı her topla elini kolunu sallaya sallaya Galatasaray kalesine geldi, beceri eksikliği yüzünden ilk yarıda golü bulamadılar. Böylesine bir maçta Okan Buruk sahada olmalıydı; yok...

Galatasaray - Young Boys maçı sonrası şok sözler: Çanlar bangır bangır çalıyor

Böylesine bir maçta çift santrfor kumarı oynanmamalıydı; fakat bunu da yaptı. Son 15 dakika Galatasaray, pozisyon üretmese de baskıyı kurdu. Ama bitime çok az dakika kala Young Boys maç boyunca atamadığı golü buldu ve turu geçti.

Galatasaray - Young Boys maçı sonrası şok sözler: Çanlar bangır bangır çalıyor

Bir parantez de Muslera'ya… İlk maçta çok düşündürücü goller yedi. Dün gece de baskının arttığı dakikalarda manasız şekilde ortamı gerdi, oyundan çıkan Young Boys'lu oyunculara müdahale etti, takımın ritmi bozuldu, son dakikada da golden sonra hakeme kendini attırdı. Çok düşündürücü, çok rahatsız edici bir durum.