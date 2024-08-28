Galatasaray - Young Boys maçı sonrası şok sözler: Çanlar bangır bangır çalıyor

Bir parantez de Muslera'ya… İlk maçta çok düşündürücü goller yedi. Dün gece de baskının arttığı dakikalarda manasız şekilde ortamı gerdi, oyundan çıkan Young Boys'lu oyunculara müdahale etti, takımın ritmi bozuldu, son dakikada da golden sonra hakeme kendini attırdı. Çok düşündürücü, çok rahatsız edici bir durum.