28 Ağustos 2024, Çarşamba
Galatasaray - Young Boys maçı sonrası şok sözler: Çanlar bangır bangır çalıyor
İlk maçında deplasmanda 3-2 yenildiği Young Boys'a İstanbul'da da 1-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da hedef tahtasında teknik direktör Okan Buruk bulunuyor. Spor yazarları sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'u sert dille eleştirdi. Usta isimler oynanan etkisiz futbolla ilgili de çarpıcı sözlerde bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.08.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 08:04