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İtalyanlardan şok Icardi iddiası! Galatasaray'dan ayrılacak mı? Astronomik teklifle geliyorlar...

Galatasaray'da kadro planlaması devam ederken, İtalyanlar flaş bir iddia ortaya attı. Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli süperstarı Mauro Icardi'ye İtalyan'ın dev takımının talip olabileceği bildirildi. Haberde teklif sonrası Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılabileceğine vurgu yapılırken, İtalyanların astronomik bir teklifle sarı-kırmızılıların kapısını çalabileceği belirtildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 12:56
İtalyanlardan şok Icardi iddiası! Galatasaray’dan ayrılacak mı? Astronomik teklifle geliyorlar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştiği İsviçre takımı Young Boys'a karşı ilk maçı deplasmanda 3-2 kaybetmişti.

İtalyanlardan şok Icardi iddiası! Galatasaray’dan ayrılacak mı? Astronomik teklifle geliyorlar...

Rövanş maçını evinde oynayacak olan Süper Lig'in devi ve son şampiyonu sarı kırmızılı ekip, eşleşmeyi kazanması durumunda hem transfer operasyonlarındaki limit engelini aşmış olacak hem de "Devler Ligi" biletini alacak.

İtalyanlardan şok Icardi iddiası! Galatasaray’dan ayrılacak mı? Astronomik teklifle geliyorlar...

Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan ve bir yandan transfer ve ayrılık dedikoduları ile gündeme gelen Cimbom için İtalyan basınından şok bir iddia ortaya atıldı.

İtalyanlardan şok Icardi iddiası! Galatasaray’dan ayrılacak mı? Astronomik teklifle geliyorlar...

Haberde belirtilene göre "Devler Ligi" biletinin, Galatasaray için tahmin edilenden daha hayati bir öneme sahip olma ihtimali var.

İtalyanlardan şok Icardi iddiası! Galatasaray’dan ayrılacak mı? Astronomik teklifle geliyorlar...

Çünkü Derrick Köhn, Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu gibi yıldız oyuncularının ayrılıkları hala gündemdeyken Şampiyonlar Ligi'nde tur atlanmaması durumunda sıradaki ayrılacak isim taraftarların çok sevdiği Mauro Icardi olabilir.