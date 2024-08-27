27 Ağustos 2024, Salı
İtalyanlardan şok Icardi iddiası! Galatasaray'dan ayrılacak mı? Astronomik teklifle geliyorlar...
Galatasaray'da kadro planlaması devam ederken, İtalyanlar flaş bir iddia ortaya attı. Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli süperstarı Mauro Icardi'ye İtalyan'ın dev takımının talip olabileceği bildirildi. Haberde teklif sonrası Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılabileceğine vurgu yapılırken, İtalyanların astronomik bir teklifle sarı-kırmızılıların kapısını çalabileceği belirtildi.
Giriş Tarihi: 27.08.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 12:56