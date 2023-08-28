28 Ağustos 2023, Pazartesi
Galatasaray'a bomba orta saha! Fransız basını transferi duyurdu
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, orta saha transferinde mutlu sona ulaşmak üzere... Okan Buruk'un hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı yönetimin bonservisi Tottenham'da bulunan Tanguy Ndombele transferini bitirmek üzere olduğu öğrenildi. Fransız basını transferle ilgili detayları duyurdu.
Giriş Tarihi: 28.08.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 12:37
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