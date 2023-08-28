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Galatasaray'a bomba orta saha! Fransız basını transferi duyurdu

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, orta saha transferinde mutlu sona ulaşmak üzere... Okan Buruk'un hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı yönetimin bonservisi Tottenham'da bulunan Tanguy Ndombele transferini bitirmek üzere olduğu öğrenildi. Fransız basını transferle ilgili detayları duyurdu.

Giriş Tarihi: 28.08.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 12:37
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Galatasaray’a bomba orta saha! Fransız basını transferi duyurdu

Yeni sezon öncesi önemli isimleri kadrosuna dahil eden Galatasaray, transferde frene basmıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’a bomba orta saha! Fransız basını transferi duyurdu

Sarı-kırmızılılar, orta saha hattına takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor.

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Galatasaray’a bomba orta saha! Fransız basını transferi duyurdu

Aslan'la ilgili son iddia Fransız basınından geldi. L'Equipe'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Tanguy Ndombele için Tottenham'la görüşüyor.

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Galatasaray’a bomba orta saha! Fransız basını transferi duyurdu

Fotomac.com.tr tarafından derlenen haberde, Tottenham'la sözleşmesinin bitmesine iki yıl olan oyuncunun bu hafta Londra temsilcisinden ayrılabileceği ifade edildi.

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Galatasaray’a bomba orta saha! Fransız basını transferi duyurdu

Ndombele, geride bıraktığımız sezonu Napoli'de kiralık olarak geçirmiş ve 40 müsabakada görev almıştı.