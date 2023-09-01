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Haberler Galeri KONFERANS LİGİ kura çekimi CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi kura çekimi KESİNTİSİZ, canlı yayın izle seyret! Fenerbahçe, Beşiktaş rakipleri kim oldu?

KONFERANS LİGİ kura çekimi CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi kura çekimi KESİNTİSİZ, canlı yayın izle seyret! Fenerbahçe, Beşiktaş rakipleri kim oldu?

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Türkiye'yi 2023-2024 UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek iki güçlü kulüp olarak heyecanla beklenen kura çekimine katılacaklar. Bugün Fransa'nın Monaco şehrinde gerçekleşecek olan kura çekimi ile bu iki takımın muhtemel rakipleri belli olacak. Türkiye saatiyle 15:30'da başlayacak olan bu önemli etkinlik, futbol tutkunları için heyecan dolu anlara sahne olacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2023 11:59
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KONFERANS LİGİ kura çekimi CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi kura çekimi KESİNTİSİZ, canlı yayın izle seyret! Fenerbahçe, Beşiktaş rakipleri kim oldu?

Türk futbolunun güçlü temsilcileri Fenerbahçe ve Beşiktaş, 2023-2024 UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil ediyorlar. Bu önemli turnuvada ülkemizi gururla temsil edecek olan iki büyük kulüp, heyecanla beklenen kura çekimini takip etmek için bugün Fransa'nın Monaco şehrinde bir araya gelecekler. Kura sonuçları, her iki takımın da bu uluslararası platformda karşılaşacakları muhtemel rakipleri belirleyecek ve futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.

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KONFERANS LİGİ kura çekimi CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi kura çekimi KESİNTİSİZ, canlı yayın izle seyret! Fenerbahçe, Beşiktaş rakipleri kim oldu?

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri bugün yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

Kura çekimi başladığında canlı yayın ekranı eklenecektir...

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KONFERANS LİGİ kura çekimi CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi kura çekimi KESİNTİSİZ, canlı yayın izle seyret! Fenerbahçe, Beşiktaş rakipleri kim oldu?

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Avrupa Konferans Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimleri Monaco'da Grimaldi Forum'da 1 Eylül Cuma günü düzenlenecek. Konferans Ligi kura çekimi TSİ 15:30'da, Avrupa Ligi kura çekimi de 14:00'de olacak.

İki turnuvada da grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek. Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.

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KONFERANS LİGİ kura çekimi CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi kura çekimi KESİNTİSİZ, canlı yayın izle seyret! Fenerbahçe, Beşiktaş rakipleri kim oldu?

FENERBAHÇE ÇOK RAHAT

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu'nda Hollanda ekibi Twente'yi eleyen Fenerbahçe, gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. Sarı-lacivertliler elemelerde oynadığı 6 maçı da kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında Twente ile deplasmanda karşılaştı. İlk maçta Kadıköy'de alınan 5-1'lik avantajla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, bu maçta da sahadan 1-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol 72. dakikada penaltıdan Edin Dzeko'nun ayağından geldi.

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KONFERANS LİGİ kura çekimi CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi kura çekimi KESİNTİSİZ, canlı yayın izle seyret! Fenerbahçe, Beşiktaş rakipleri kim oldu?

BEŞİKTAŞ'TA ABOU FARKI

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında Beşiktaş sahasında Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti. Deplasmanda oynanan karşılaşmayı da 3-2 kazanan siyah-beyazlılar, adını Konferans Ligi gruplarına yazdırdı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 52'nci dakikada Aboubakar kaydetti.