Türk futbolunun güçlü temsilcileri Fenerbahçe ve Beşiktaş, 2023-2024 UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil ediyorlar. Bu önemli turnuvada ülkemizi gururla temsil edecek olan iki büyük kulüp, heyecanla beklenen kura çekimini takip etmek için bugün Fransa'nın Monaco şehrinde bir araya gelecekler. Kura sonuçları, her iki takımın da bu uluslararası platformda karşılaşacakları muhtemel rakipleri belirleyecek ve futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.