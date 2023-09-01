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KONFERANS LİGİ kura çekimi CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi kura çekimi KESİNTİSİZ, canlı yayın izle seyret! Fenerbahçe, Beşiktaş rakipleri kim oldu?
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Türkiye'yi 2023-2024 UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek iki güçlü kulüp olarak heyecanla beklenen kura çekimine katılacaklar. Bugün Fransa'nın Monaco şehrinde gerçekleşecek olan kura çekimi ile bu iki takımın muhtemel rakipleri belli olacak. Türkiye saatiyle 15:30'da başlayacak olan bu önemli etkinlik, futbol tutkunları için heyecan dolu anlara sahne olacak.