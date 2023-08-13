13 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçe'ye panter gibi kaleci! Uçuş planı yapılıyor! 9 milyon Euroluk müjde açıklanmak üzere!

Fenerbahçe'ye panter gibi kaleci! Uçuş planı yapılıyor! 9 milyon Euroluk müjde açıklanmak üzere!

Fenerbahçe, kaleci mevkisine yönelik yabancı transfer çalışmalarını sürdürüyor ve bu kapsamda anlaşmaya neredeyse vardı. Kulüp başkanı Ali Koç öncülüğünde yürütülen görüşmeler sonucunda, dünya yıldızı ismin bonservis bedeli belirlendi. Fenerbahçe'nin uzun süredir takip ettiği bu transferde gelinen nokta, taraftarlar ve futbol kamuoyu tarafından merakla bekleniyordu. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.08.2023 11:26
  • 1
  • 8
Fenerbahçe’ye panter gibi kaleci! Uçuş planı yapılıyor! 9 milyon Euroluk müjde açıklanmak üzere!

Fenerbahçe, kaleci mevkisine yönelik yabancı transfer çalışmalarını sürdürüyor ve bu kapsamda anlaşmaya neredeyse vardı. Kulüp başkanı Ali Koç öncülüğünde yürütülen görüşmeler sonucunda, dünya yıldızı ismin bonservis bedeli belirlendi. Fenerbahçe'nin uzun süredir takip ettiği bu transferde gelinen nokta, taraftarlar ve futbol kamuoyu tarafından merakla bekleniyordu. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Fenerbahçe’ye panter gibi kaleci! Uçuş planı yapılıyor! 9 milyon Euroluk müjde açıklanmak üzere!

Fenerbahçe, transfer sezonunda hedeflediği güçlendirmeleri sürdürüyor ve uzun süredir takip ettiği Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertli kulüp, Hırvatistan'ın köklü takımlarından Dinamo Zagreb ile anlaşarak yıldız kaleciyi kadrosuna katma hakkını elde etti.

  • 3
  • 8
Fenerbahçe’ye panter gibi kaleci! Uçuş planı yapılıyor! 9 milyon Euroluk müjde açıklanmak üzere!

Uzun bir süre boyunca kaliteli bir kaleci arayışında olan Fenerbahçe, nihayet Livakovic transferinde aradığı çözümü buldu.

  • 4
  • 8
Fenerbahçe’ye panter gibi kaleci! Uçuş planı yapılıyor! 9 milyon Euroluk müjde açıklanmak üzere!

Dominik Livakovic'in bonservisi için Fenerbahçe, Hırvat kulübü Dinamo Zagreb'e 9 milyon Euro'luk bir ödeme gerçekleştirecek. Bu transfer, Fenerbahçe'nin savunma hattını güçlendirme stratejisine önemli bir katkı sağlarken, takımın gelecek sezon performansına olumlu bir etki yapması bekleniyor.

  • 5
  • 8
Fenerbahçe’ye panter gibi kaleci! Uçuş planı yapılıyor! 9 milyon Euroluk müjde açıklanmak üzere!

Taraftarlar, Livakovic'in Sarı-Lacivertli formayla sahada nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.