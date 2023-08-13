Fenerbahçe'ye panter gibi kaleci! Uçuş planı yapılıyor! 9 milyon Euroluk müjde açıklanmak üzere!

Fenerbahçe, kaleci mevkisine yönelik yabancı transfer çalışmalarını sürdürüyor ve bu kapsamda anlaşmaya neredeyse vardı. Kulüp başkanı Ali Koç öncülüğünde yürütülen görüşmeler sonucunda, dünya yıldızı ismin bonservis bedeli belirlendi. Fenerbahçe'nin uzun süredir takip ettiği bu transferde gelinen nokta, taraftarlar ve futbol kamuoyu tarafından merakla bekleniyordu. İşte detayları...