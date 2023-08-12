12 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçe adaya kamp kurdu! Bu kez Manchester City'nin yıldızı geliyor! 32 milyon Euro bonservis...

Fenerbahçe adaya kamp kurdu! Bu kez Manchester City'nin yıldızı geliyor! 32 milyon Euro bonservis...

Fenerbahçe, Fred ile prensip anlaşmasına vararak transfer sürecini ilerletti. Brezilyalı oyuncu, transferini tamamlamak üzere İstanbul'a geliyor. Fred, uçağında taraftarlara hitaben bir mesaj iletti. Fenerbahçe taraftarları, oyuncunun gelişiyle heyecanla transferin tamamlanmasını bekliyor. Diğer yandan İngiltere'den yeni transfer iddiaları gündeme bomba gibi düşüyor. İşte o isim...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.08.2023 14:42 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 14:42
  • 1
  • 8
Fenerbahçe adaya kamp kurdu! Bu kez Manchester City’nin yıldızı geliyor! 32 milyon Euro bonservis...

Trendyol Süper Lig'e hazırlanan Fenerbahçe, gelecek sezon için hareketli günler yaşıyor. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan takım, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları, yeni sezona dair büyük beklentileri beraberinde getiriyor. İddialara göre Fenerbahçe, Manchester City'nin yıldız oyuncusu için girişimlerini hızlandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Fenerbahçe adaya kamp kurdu! Bu kez Manchester City’nin yıldızı geliyor! 32 milyon Euro bonservis...

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

  • 3
  • 8
Fenerbahçe adaya kamp kurdu! Bu kez Manchester City’nin yıldızı geliyor! 32 milyon Euro bonservis...

Yeni sezonda şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

  • 4
  • 8
Fenerbahçe adaya kamp kurdu! Bu kez Manchester City’nin yıldızı geliyor! 32 milyon Euro bonservis...

Birçok yıldız transfere imza atan Kanarya, Galatasaray'ın da istediği Manchester United'ın orta sahası Fred'i de kadrosuna kattı.

  • 5
  • 8
Fenerbahçe adaya kamp kurdu! Bu kez Manchester City’nin yıldızı geliyor! 32 milyon Euro bonservis...

FRED İSTANBUL'A GELİYOR

Manchester United'ın orta sahası Fred'i de kadrosuna katan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı bugün İstanbul'a getirecek.