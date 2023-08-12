Fenerbahçe adaya kamp kurdu! Bu kez Manchester City'nin yıldızı geliyor! 32 milyon Euro bonservis...

Fenerbahçe, Fred ile prensip anlaşmasına vararak transfer sürecini ilerletti. Brezilyalı oyuncu, transferini tamamlamak üzere İstanbul'a geliyor. Fred, uçağında taraftarlara hitaben bir mesaj iletti. Fenerbahçe taraftarları, oyuncunun gelişiyle heyecanla transferin tamamlanmasını bekliyor. Diğer yandan İngiltere'den yeni transfer iddiaları gündeme bomba gibi düşüyor. İşte o isim...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 12.08.2023 14:42 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 14:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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