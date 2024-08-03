03 Ağustos 2024, Cumartesi
Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa 2024 finalinde kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak bu dev mücadele öncesinde heyecan dorukta. Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup ederek Süper Kupa'yı üst üste ikinci kez kazanmayı hedefliyor. Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
Giriş: 03.08.2024 11:47
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6