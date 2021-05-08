Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta? 8 Mayıs GS BJK derbisi ne zaman başlayacak? İlk 11'ler açıklandı mı?

Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak? Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bugünkü derbi ile iki takım da 349. kez birbirine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Beşiktaş üst üste 17, Galatasaray ise 15 maç rakibine karşı galip gelemedi. Şampiyonluk yarışında iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta? 8 Mayıs GS BJK derbisi ne zaman başlayacak? İlk 11'ler açıklandı mı? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 08.05.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 10:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL