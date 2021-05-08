08 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta? 8 Mayıs GS BJK derbisi ne zaman başlayacak? İlk 11'ler açıklandı mı?

Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta? 8 Mayıs GS BJK derbisi ne zaman başlayacak? İlk 11'ler açıklandı mı?

Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak? Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bugünkü derbi ile iki takım da 349. kez birbirine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Beşiktaş üst üste 17, Galatasaray ise 15 maç rakibine karşı galip gelemedi. Şampiyonluk yarışında iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta? 8 Mayıs GS BJK derbisi ne zaman başlayacak? İlk 11'ler açıklandı mı? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 08.05.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 10:37
  • 1
  • 14
Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta? 8 Mayıs GS BJK derbisi ne zaman başlayacak? İlk 11'ler açıklandı mı?

Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta? Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 40. haftasında karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında kritik maça çıkacak olan iki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın yollarını arayacak. Karşılaşma öncesi Beşiktaş 81 puanla liderlik koltuğunda otururken, ezeli rakibi Galatasaray ise 75 puanla 3. sırada bulunuyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta? 8 Mayıs GS BJK derbisi ne zaman başlayacak? İlk 11'ler açıklandı mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta? 8 Mayıs GS BJK derbisi ne zaman başlayacak? İlk 11'ler açıklandı mı?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, 8 Mayıs Cumartesi yani bugün saat 20.30'da başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakada Cüneyt Çakır düdük çalacak

  • 3
  • 14
Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta? 8 Mayıs GS BJK derbisi ne zaman başlayacak? İlk 11'ler açıklandı mı?

GALATASARAY CEPHESİ

Ligde geride kalan 39 haftada 37 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 75 puanla haftaya 3. sırada girdi.

Siyah-beyazlılar ise 37 maçın 25'ini kazandı, 6'şar beraberlik ve yenilgi gördü. Haftaya 81 puanla lider giren Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 5, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi 2-0'lık skorla Beşiktaş kazanmıştı.

  • 4
  • 14
Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta? 8 Mayıs GS BJK derbisi ne zaman başlayacak? İlk 11'ler açıklandı mı?

GALATASARAY'DA TEK EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte bir oyuncu Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlığı geçen Henry Onyekuru'nun yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon süreci tamamlanan Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor ile Fatih Öztürk, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda derbide sahaya çıkabilecek.

Terim, koronavirüs tedavi ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo'dan ise derbide yararlanamayacak. Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

  • 5
  • 14
Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta? 8 Mayıs GS BJK derbisi ne zaman başlayacak? İlk 11'ler açıklandı mı?

SON 6 MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 müsabakada yenilmedi. Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Son 3 maçını gol yemeden kazanan Galatasaray, diğer 3 müsabakada birer gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 9 kez fileleri sarstı.