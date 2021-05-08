Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman | Şampiyonluk yarışında kritik derbi! İşte sürpriz ilk 11'ler

Son dakika Galatasaray Beşiktaş derbisi haberi... Lider Beşiktaş bu akşam Galatasaray derbisini kazanarak şampiyonluğa büyük bir adım atmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın tüm planlarını kazanmak üzere yaptı. Kartal sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Şampiyonluğa Beşiktaş ve Fenerbahçe'den daha uzak kalan Galatasaray'da Terim, ligi en kötü ikinci bitirmek istiyor. Şampiyonlar Ligi için dev derbiye 3 puan almak için hazırlanan tecrübeli hoca sahaya sürpriz bir ilk 11'le çıkacak. İşte Galatasaray Beşiktaş derbisine dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 08.05.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 09:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL