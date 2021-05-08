08 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman | Şampiyonluk yarışında kritik derbi! İşte sürpriz ilk 11'ler

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman | Şampiyonluk yarışında kritik derbi! İşte sürpriz ilk 11'ler

Son dakika Galatasaray Beşiktaş derbisi haberi... Lider Beşiktaş bu akşam Galatasaray derbisini kazanarak şampiyonluğa büyük bir adım atmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın tüm planlarını kazanmak üzere yaptı. Kartal sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Şampiyonluğa Beşiktaş ve Fenerbahçe'den daha uzak kalan Galatasaray'da Terim, ligi en kötü ikinci bitirmek istiyor. Şampiyonlar Ligi için dev derbiye 3 puan almak için hazırlanan tecrübeli hoca sahaya sürpriz bir ilk 11'le çıkacak. İşte Galatasaray Beşiktaş derbisine dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 08.05.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 09:26
  • 1
  • 37
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman | Şampiyonluk yarışında kritik derbi! İşte sürpriz ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 40. hftasında Galatasaray, sahasında lider Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligde geride kalan 39 haftada 37 maça çıkan Galatasaray, 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 75 puanla haftaya 3. sırada girdi. Beşiktaş ise 37 maçın 25'ini kazandı, 6'şar beraberlik ve yenilgi gördü. Haftaya 81 puanla lider giren Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 5, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 37
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman | Şampiyonluk yarışında kritik derbi! İşte sürpriz ilk 11'ler
İki takım arasında ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi 2-0'lık skorla Beşiktaş kazanmıştı.
  • 3
  • 37
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman | Şampiyonluk yarışında kritik derbi! İşte sürpriz ilk 11'ler

GALATASARAY'DA TEK EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte bir oyuncu Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlığı geçen Henry Onyekuru'nun yanı sıra yeni tip corona virüs (Covid-19) izolasyon süreci tamamlanan Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor ile Fatih Öztürk, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda derbide sahaya çıkabilecek.

  • 4
  • 37
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman | Şampiyonluk yarışında kritik derbi! İşte sürpriz ilk 11'ler

Terim, koronavirüs tedavi ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo'dan ise derbide yararlanamayacak. Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

  • 5
  • 37
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman | Şampiyonluk yarışında kritik derbi! İşte sürpriz ilk 11'ler

SON 6 MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 müsabakada yenilmedi. Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.