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Haberler Galeri Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor en son ne zaman Süper Lig'de oynadı? Adana Demirspor Süper Lig...

Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor en son ne zaman Süper Lig'de oynadı? Adana Demirspor Süper Lig...

Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor en son ne zaman Süper Lig'de oynadı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TFF 1 Lig'de kıyasıya mücadele devam ediyor. Süper Lig'e çıkacak 2 takımın belli olacağı akşamda Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor yükselme mücadelesinde son karşılaşmalarına çıkıyor. İşte, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor en son ne zaman Süper Lig'de oynadı? Adana Demirspor Süper Lig...

Giriş Tarihi: 09.05.2021 21:48 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 21:48
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Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor en son ne zaman Süper Lig'de oynadı? Adana Demirspor Süper Lig...

Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor en son ne zaman Süper Lig'de oynadı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'e yükselecek tamımların mücadelesi sürüyor. Diğer yandan takımların en son ne zaman Süper Lig'de mücadele ettikleride sorgulanıyor. İşte, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor en son ne zaman Süper Lig'de oynadı? Adana Demirspor Süper Lig...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor en son ne zaman Süper Lig'de oynadı? Adana Demirspor Süper Lig...

ADANA DEMİRSPOR EN SON NE ZAMAN SÜPER LİG'DE OYNADI?

Demirspor, 1994-95 Türkiye 1. Futbol Ligi sezonunda, teknik direktörlük görevini Samet Aybaba üstleniyordu. Süper Lig'de 5. hafta sonunda 4 büyüklerin ardından 5. sırada bulunan Adana Demirspor, 1994-95 Türkiye 1. Futbol Ligi sezonu 5. haftasında sahasında oynadığı Adana Demirspor 3-2 Gaziantepspor maçında kendi lehine olumlu sonuçlar alamadı ve devamında kötü bir sezon geçirip 1994-95 Türkiye 1. Futbol Ligi sezonunu 15 puanla son sırada tamamlayarak 1. Lig'e düştü.

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Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor en son ne zaman Süper Lig'de oynadı? Adana Demirspor Süper Lig...

1994-95 Türkiye 1. Futbol Ligi sezonundan sonra Adana Demirspor Süper Lig'e bir daha yükselemedi. Adana Demir; 1960-61 sezonu, üç büyük il dışından Süper Lig'de mücadele eden ilk futbol takımı olmuştur.

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Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor en son ne zaman Süper Lig'de oynadı? Adana Demirspor Süper Lig...

GİRESUNSPOR

En son 1970-1971 sezonunda Süper Lig vizesi alan GZT Giresunspor, 6 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de 1976-1977'den beri yer almıyor.

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Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor en son ne zaman Süper Lig'de oynadı? Adana Demirspor Süper Lig...

Futbolculuğu döneminde 1996-1997'de Kayserispor'la, 2005-2006'da Antalyaspor'la Süper Lig'e çıkan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bu sefer teknik adamlık kariyerinde bunu başarmak için mücadele edecek.