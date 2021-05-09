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Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor en son ne zaman Süper Lig'de oynadı? Adana Demirspor Süper Lig...
Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor en son ne zaman Süper Lig'de oynadı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TFF 1 Lig'de kıyasıya mücadele devam ediyor. Süper Lig'e çıkacak 2 takımın belli olacağı akşamda Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor yükselme mücadelesinde son karşılaşmalarına çıkıyor. İşte, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor en son ne zaman Süper Lig'de oynadı? Adana Demirspor Süper Lig...
Giriş Tarihi: 09.05.2021 21:48 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 21:48
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