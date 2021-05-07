HaberlerGaleriGalatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? 2021 GS BJK derbisi ne zaman, saat kaçta? Dev derbinin hakemi kimdir?
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? 2021 GS BJK derbisi ne zaman, saat kaçta? Dev derbinin hakemi kimdir?
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? Süper Lig'in 40. haftası dev derbiye sahne olacak. Şampiyonluk yarışında puan kaybetmek istemeyen iki takım da, sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Karşılaşma öncesi Beşiktaş 81 puanla liderlik koltuğunda otururken, Galatasaray ise 75 puanla 3. sırada bulunuyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? 2021 GS BJK derbisi ne zaman, saat kaçta? Dev derbinin hakemi kimdir? İşte karşılaşmanın detayları...
Giriş Tarihi: 07.05.2021 09:41Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 10:03