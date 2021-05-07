Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? 2021 GS BJK derbisi ne zaman, saat kaçta? Dev derbinin hakemi kimdir?

GALATASARAY EVİNDE SIKINTILI, BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA İYİ

Süper Lig'in 40. haftasındaki lider Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, bu sezon evinde önemli puan kayıpları yaşadı.

Ligde 2020-2021 sezonunda şu ana dek 18 kez rakiplerini konuk eden Galatasaray, bunların 10'unu kazanabildi. Evinde rakipleriyle 6 kez berabere kalan ve 2 defa sahadan mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 18 puan kaybetti.

Sahasında 39 gole imza atan Galatasaray, kalesinde 15 gol gördü.