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Haberler Galeri Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? 2021 GS BJK derbisi ne zaman, saat kaçta? Dev derbinin hakemi kimdir?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? 2021 GS BJK derbisi ne zaman, saat kaçta? Dev derbinin hakemi kimdir?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? Süper Lig'in 40. haftası dev derbiye sahne olacak. Şampiyonluk yarışında puan kaybetmek istemeyen iki takım da, sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Karşılaşma öncesi Beşiktaş 81 puanla liderlik koltuğunda otururken, Galatasaray ise 75 puanla 3. sırada bulunuyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? 2021 GS BJK derbisi ne zaman, saat kaçta? Dev derbinin hakemi kimdir? İşte karşılaşmanın detayları...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 10:03
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Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? 2021 GS BJK derbisi ne zaman, saat kaçta? Dev derbinin hakemi kimdir?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de 40. hafta heyecanı başlıyor. Sezonun tamamlanmasına kısa süre kala gözler derbiye çevrildi. Şampiyonluk yarışı nefesleri keserken, ligin 40. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? 2021 GS BJK derbisi ne zaman, saat kaçta? Dev derbinin hakemi kimdir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? 2021 GS BJK derbisi ne zaman, saat kaçta? Dev derbinin hakemi kimdir?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray - Beşiktaş maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynancak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? 2021 GS BJK derbisi ne zaman, saat kaçta? Dev derbinin hakemi kimdir?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİMDİR?

Dev derbide Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

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Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? 2021 GS BJK derbisi ne zaman, saat kaçta? Dev derbinin hakemi kimdir?

GALATASARAY EVİNDE SIKINTILI, BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA İYİ

Süper Lig'in 40. haftasındaki lider Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, bu sezon evinde önemli puan kayıpları yaşadı.

Ligde 2020-2021 sezonunda şu ana dek 18 kez rakiplerini konuk eden Galatasaray, bunların 10'unu kazanabildi. Evinde rakipleriyle 6 kez berabere kalan ve 2 defa sahadan mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 18 puan kaybetti.

Sahasında 39 gole imza atan Galatasaray, kalesinde 15 gol gördü.

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Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? 2021 GS BJK derbisi ne zaman, saat kaçta? Dev derbinin hakemi kimdir?

SON 5 İÇ SAHA MAÇINDA BİR GALİBİYET

Galatasaray, son 5 iç saha maçında sadece bir kez kazanabildi.

Ligin 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, sonraki 5 iç saha maçında iyi sonuçlar almakta zorlandı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının ardından evinde Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, sonraki karşılaşmada Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu.