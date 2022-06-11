11 Haziran 2022, Cumartesi
Galatasaray başkanlık seçim sonucu saat kaçta açıklanacak? 2022 GS Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu oy sayısı nedir?
Galatasaray başkanlık seçim sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçim genel kurul toplantısında oy kullanma süreci başladı. Saat 15.00'te sona erecek oy kullanma işleminin ardından Galatasaray'da yeni başkan seçilecek. Peki, Galatasaray başkanlık seçim sonucu saat kaçta açıklanacak? 2022 GS Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu oy sayısı nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 11.06.2022 13:58
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