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Galatasaray başkanlık seçim sonucu saat kaçta açıklanacak? 2022 GS Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu oy sayısı nedir?

Galatasaray başkanlık seçim sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçim genel kurul toplantısında oy kullanma süreci başladı. Saat 15.00'te sona erecek oy kullanma işleminin ardından Galatasaray'da yeni başkan seçilecek. Peki, Galatasaray başkanlık seçim sonucu saat kaçta açıklanacak? 2022 GS Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu oy sayısı nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2022 13:58
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Galatasaray başkanlık seçim sonucu saat kaçta açıklanacak? 2022 GS Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu oy sayısı nedir?

Galatasaray başkanlık seçim sonucu saat kaçta açıklanacak? Galatasaray Spor Kulübü'nde seçim heyecanı yaşanıyor. Yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da olağanüstü seçim genel kurul toplantısı bugün saat 10.00'da başladı. Galatasaray'da yeni başkanın kim olacağı merakla beklenirken, sonuçların saat kaçta açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray başkanlık seçim sonucu saat kaçta açıklanacak? 2022 GS Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu oy sayısı nedir? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray başkanlık seçim sonucu saat kaçta açıklanacak? 2022 GS Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu oy sayısı nedir?

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİM SONUCU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Galatasaray Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı saat 15.00'te sona erecek. Oy kullanma sürecinin tamamlanmasının ardından sandıklar Tevfik Fikret Salonu'na götürülecek. Oyların sayıldıktan sonra akşam saatlerinde yeni başkan belli olacak.

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Galatasaray başkanlık seçim sonucu saat kaçta açıklanacak? 2022 GS Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu oy sayısı nedir?

GALATASARAY BAŞKANLIK ADAYLARI

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışı verecek. Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

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Galatasaray başkanlık seçim sonucu saat kaçta açıklanacak? 2022 GS Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu oy sayısı nedir?

Dursun Özbek:

Asıl:Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

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Galatasaray başkanlık seçim sonucu saat kaçta açıklanacak? 2022 GS Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu oy sayısı nedir?

Eşref Hamamcıoğlu:

Asıl: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

Yedek: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu