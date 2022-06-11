Kulüp’ten resmi açıklama geldi! Türk futbolcu Atakan Karazor İspanya’da tutuklandı

Son dakika haberleri: Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart'ta forma giyen Türk futbolcu Atakan Karazor, İspanya'nın Ibiza Adası'nda tatil yaparken tutuklandı. Futbolcun Karazor'un kulübü Stuttgart da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Atakan Karazor kendisine yönlendirilen tüm suçlamaları reddediyor. Kulüp, oyuncunun avukatlarıyla sürekli iletişim halinde." ifadelerini kullandı.