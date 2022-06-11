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Haberler Galeri Kulüp’ten resmi açıklama geldi! Türk futbolcu Atakan Karazor İspanya’da tutuklandı

Kulüp’ten resmi açıklama geldi! Türk futbolcu Atakan Karazor İspanya’da tutuklandı

Son dakika haberleri: Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart'ta forma giyen Türk futbolcu Atakan Karazor, İspanya'nın Ibiza Adası'nda tatil yaparken tutuklandı. Futbolcun Karazor'un kulübü Stuttgart da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Atakan Karazor kendisine yönlendirilen tüm suçlamaları reddediyor. Kulüp, oyuncunun avukatlarıyla sürekli iletişim halinde." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 11.06.2022 20:34 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022 20:34
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Kulüp’ten resmi açıklama geldi! Türk futbolcu Atakan Karazor İspanya’da tutuklandı

Son dakika haberleri: Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Türk futbolcu Atakan Karazor kendisini hayrete düşüren bir durum yaşadı. Karazor'un İspanya'nın Ibiza Adası'nda tutuklandığı öğrenildi. Bild'in haberinden sonra Alman kulüp, olaya dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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Kulüp’ten resmi açıklama geldi! Türk futbolcu Atakan Karazor İspanya’da tutuklandı

KULÜBÜ DOĞRULADI

Atakan'ın neden tutuklandığı hakkında bir açıklama yapılmazken tutuklandığı haberi Stuttgart tarafından doğrulandı

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Kulüp’ten resmi açıklama geldi! Türk futbolcu Atakan Karazor İspanya’da tutuklandı

"TÜM SUÇLAMALARI REDDEDİYOR"

Bundesliga ekibinden yapılan açıklamada, "Atakan Karazor kendisine yönlendirilen tüm suçlamaları reddediyor. Kulüp, oyuncunun avukatlarıyla sürekli iletişim halinde." ifadeleri kullanıldı.

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Kulüp’ten resmi açıklama geldi! Türk futbolcu Atakan Karazor İspanya’da tutuklandı

18 YAŞINDAKİ KIZA CİNSEL SALDIRI İDDİASI

Bazı yabancı kaynaklar, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, 18 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu yönünde iddiaları ortaya attı.

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Kulüp’ten resmi açıklama geldi! Türk futbolcu Atakan Karazor İspanya’da tutuklandı

Atakan Karazor'un Ibiza'da tutuklanma sebebinin, bu iddialar olduğu düşünülüyor.