Fenerbahçe'de Jorge Jesus rüzgarı! 9 oyuncunun bileti kesildi

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli hocası Jorge Jesus, kulüpte fırtınalar estiriyor. Sarı lacivertli takımda hangi oyuncular gidecek? Tecrübeli hoca 9 futbolcunun biletini kesti. Spor basını merak edilen o isimlere ulaşırken Jesus'un transferi için yönetime rapor verdiği o yıldızın da ismi belli oldu.

Giriş Tarihi: 09.06.2022 14:49 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 14:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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