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Fenerbahçe'de Jorge Jesus rüzgarı! 9 oyuncunun bileti kesildi

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli hocası Jorge Jesus, kulüpte fırtınalar estiriyor. Sarı lacivertli takımda hangi oyuncular gidecek? Tecrübeli hoca 9 futbolcunun biletini kesti. Spor basını merak edilen o isimlere ulaşırken Jesus'un transferi için yönetime rapor verdiği o yıldızın da ismi belli oldu.

Giriş Tarihi: 09.06.2022 14:49 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 14:49
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Fenerbahçe’de Jorge Jesus rüzgarı! 9 oyuncunun bileti kesildi
Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonda 8 yıllık şampiyonluk özlemini Jorge Jesus yönetiminde son vermek isteyen Fenerbahçe, transferde de Güney Amerika pazarında çalışmalarını sürdürüyor. River Plate forması giyen yıldız isimle yakın temas kuran sarı-lacivertliler, eski oyuncusu Diego Lugano'yu devreye soktu. Fenerbahçe'de ayrıca, sözleşmesi sona eren ve Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği tam 9 isimle yollarını ayıracak
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Fenerbahçe’de Jorge Jesus rüzgarı! 9 oyuncunun bileti kesildi
Jorge Jesus yönetiminde yeni sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe, gözünü Güney Amerika'da forma giyen oyunculara çevirdi.
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Fenerbahçe’de Jorge Jesus rüzgarı! 9 oyuncunun bileti kesildi
Özellikle Brezilya'da birçok isimle görüşmeler yapan sarı-lacivertlilerde gündeme bu kez Arjantin'de oynayan yıldız isim geldi.
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Fenerbahçe’de Jorge Jesus rüzgarı! 9 oyuncunun bileti kesildi

RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLADI

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, River Plate'ın yıldızı Nicolas de la Cruz ile temasa geçti. Sarı-Lacivertliler yaklaşık 1 aydır transfer gündeminde yer alan 25 yaşındaki yıldız için resmi girişimlere başladı.

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Fenerbahçe’de Jorge Jesus rüzgarı! 9 oyuncunun bileti kesildi
Yönetim, River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek Uruguaylı orta alan oyuncusu için hem kulüp hem de menajer cephesiyle masaya oturmuş durumda.