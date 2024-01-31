31 Ocak 2024, Çarşamba
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Taraftarların merak ettiği soruyu yanıtladı
Devre arası transfer döneminde Angelino ve Sacha Boey'in takımdan ayrılmasının ardından bek arayışlarına başlayan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten açıklama geldi. Özbek, ara transfer döneminde kadroya katılacak yeni oyuncularla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek takım için en iyisini yapmak istediklerini söyledi.
Giriş Tarihi: 31.01.2024 21:50 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 21:50
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