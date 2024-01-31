Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten transfer açıklaması! Taraftarların merak ettiği soruyu yanıtladı

"SACHA BOEY'NİN SATIŞIYLA TÜRKİYE'DE REKOR KIRDIK"

Özbek, Almanya'nın Bayern Münih takımına transfer olan Fransız sağ bek Sacha Boey'nin satışının çok önemli olduğunu söyledi.

Sacha Boey ile gurur duymaları gerektiğini vurgulayan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sacha Boey'nin satışıyla Türkiye'de rekor kırdık. Bu satışın mimarları var. Bu oyuncu Burak Elmas döneminde geldi, Fatih Terim zamanında yetişti. Okan hoca döneminde de performansının zirvesine çıktı. Dolayısıyla onlara buradan teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sacha Boey'nin geçen seneki şampiyonlukta büyük emeği var. Bu sene de Bayern Münih gibi çok önemli bir takıma gitti. Onunla gurur duymamız lazım. Ayrıca bu transferin yapılmasında da çok önemli faktörler var. Erden Bey ile sabah saat 04.00'e kadar çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum çünkü ilmek ilmek dokunmuş çok güzel bir satış oldu. Galatasaray'ın da Finansal Fair Play çerçevesinde buna ihtiyacı vardı. Hem satışta hem de transferde Finansal Fair Play'e dikkat etmemiz lazım. Her zaman tepemizde Demokles'in kılıcı gibi duruyor. Kulübe UEFA tarafından inceleme gelmemesi için dikkat ediyoruz. Bu satış, Galatasaray için önemliydi ve transferde de aynı dikkati gösteriyoruz."