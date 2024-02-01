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Galatasaray sağ bek transferini bitirdi! Boey'in alternatifi Fransa'dan

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig tarihinin satış rekorunu kırarak Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen Galatasaray'da sağ bek arayışı mutlu sonla bitti. Sarı-kırmızılı ekip Boey'in alternatifini yine Rennes'den buldu. Lorenz Assignon transferi için Fransız kulübü ile anlaşan Galatasaray'ın, genç yıldızı bugün (1 Şubat 2024) İstanbul'a getireceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 01.02.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 10:16
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Galatasaray sağ bek transferini bitirdi! Boey’in alternatifi Fransa’dan

Sacha Boey'un Bayern Münih'e rekor transferinden sonra sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray, UEFA'ya liste verilmeden önce yeni yıldızına kavuşuyor.

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Galatasaray sağ bek transferini bitirdi! Boey’in alternatifi Fransa’dan

Fransa'da yayın yapan FootMercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Lorenz Assignon'un transferi konusunda Ligue 1 ekibiyle el sıkıştı.

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Galatasaray sağ bek transferini bitirdi! Boey’in alternatifi Fransa’dan

Sağ bekte Stephan'ın üçüncü tercihi haline gelen 23 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle satın almak için görüşmeler yürüten Galatasaray, Rennes ile kiralık anlaşma sağladı.

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Galatasaray sağ bek transferini bitirdi! Boey’in alternatifi Fransa’dan

Fransa'da çıkan haberlere göre Assignon için Rennes'le yapılan anlaşmada satın alma maddesi bulunmuyor.

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Galatasaray sağ bek transferini bitirdi! Boey’in alternatifi Fransa’dan

Premier Lig'den Burnley'nin de istediği Fransız savunmacının tercihi ise Galatasaray'dan yana oldu.