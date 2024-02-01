Galatasaray sağ bek transferini bitirdi! Boey'in alternatifi Fransa'dan

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig tarihinin satış rekorunu kırarak Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen Galatasaray'da sağ bek arayışı mutlu sonla bitti. Sarı-kırmızılı ekip Boey'in alternatifini yine Rennes'den buldu. Lorenz Assignon transferi için Fransız kulübü ile anlaşan Galatasaray'ın, genç yıldızı bugün (1 Şubat 2024) İstanbul'a getireceği öğrenildi.