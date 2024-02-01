01 Şubat 2024, Perşembe
Galatasaray sağ bek transferini bitirdi! Boey'in alternatifi Fransa'dan
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig tarihinin satış rekorunu kırarak Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen Galatasaray'da sağ bek arayışı mutlu sonla bitti. Sarı-kırmızılı ekip Boey'in alternatifini yine Rennes'den buldu. Lorenz Assignon transferi için Fransız kulübü ile anlaşan Galatasaray'ın, genç yıldızı bugün (1 Şubat 2024) İstanbul'a getireceği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 01.02.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 10:16
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