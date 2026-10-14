Galatasaray-Barcelona maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada?

Fransa, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarının lig aşamalarında toplam 7 takımla mücadele ediyor. Fransız ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Lens ve Lille Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Lyon, Marsilya ve Rennes Avrupa Ligi'nde, Monaco ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 7 temsilcisi bulunan Fransa, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'nın ardından beşinci basamakta bulunuyor. Fransız takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 7'ye bölünüyor. Fransa'nın puanı 69.297.

Portekiz, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 5 takımla mücadele ediyor. Portekiz ekiplerinden Porto ve Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Benfica ve Torreense Avrupa Ligi'nde, Braga ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 5 temsilcisi bulunan Portekiz, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'nın ardından altıncı basamakta bulunuyor. Portekiz takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 5'e bölünüyor. Portekiz, 66.150 puanla listede 6. sırada.

Belçika, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 5 takımla mücadele ediyor. Belçika ekiplerinden Club Brugge Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Anderlecht ve Union Saint-Gilloise Avrupa Ligi'nde, Gent ve Sint-Truidense ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 5 temsilcisi bulunan Belçika, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa ve Portekiz'in ardından yedinci basamakta bulunuyor. Belçika takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 5'e bölünüyor. Listede 7. sırada bulunan Belçika'nın puanı 59.650.

Hollanda, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 6 takımla mücadele ediyor. Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven ve Feyenoord Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken AZ Alkmaar ve NEC Nijmegen Avrupa Ligi'nde, Ajax ve Twente ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 6 temsilcisi bulunan Hollanda, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Portekiz ve Belçika'nın ardından sekizinci basamakta bulunuyor. Hollanda takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 6'ya bölünüyor. Türkiye'nin rakiplerinden Hollanda'nın 52.729 puanı bulunuyor.

Türkiye, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarına toplam 5 takımla katıldı. Türk ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde mücadele ederken Başakşehir eleme aşamasında Avrupa'ya veda etti. Avrupa kupalarına 5 temsilci gönderen Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Portekiz, Belçika ve Hollanda'nın ardından dokuzuncu basamakta bulunuyor. Türk takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 5'e bölünüyor. Temsilcilerimizin elde etti puan 50.275.