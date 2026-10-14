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Galatasaray-Barcelona maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1 mağlup olmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden gündeme geldi. Türkiye, 50.275 puanla 9. sıradaki yerini korurken 8. basamakta bulunan Hollanda ile arasındaki fark 2.454 puan oldu. Peki, Türkiye'nin en yakın rakipleri hangi ülkeler? İşte güncel UEFA ülke puanı tablosu.

Galatasaray-Barcelona maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyetin ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının sonuçları, Türkiye'nin gelecek sezonlardaki Avrupa kupası kontenjanlarını etkileyen ülke katsayısı açısından önem taşıyor.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki ilk 10 ülke...

Galatasaray-Barcelona maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? 2

İngiltere, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 9 takımla mücadele ediyor. İngiliz ekiplerinden Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa ve Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Bournemouth, Sunderland ve Crystal Palace Avrupa Ligi'nde, Brighton ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarına en fazla temsilci gönderen ülkeler arasında bulunan İngiltere, UEFA ülke puanı sıralamasında da zirvedeki yerini koruyor. İngiliz takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 9'a bölünüyor.

İngiltere 103.909 puanla listenin ilk sırasında.

Galatasaray-Barcelona maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? 3

İtalya, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 7 takımla mücadele ediyor. İtalyan ekiplerinden Inter, Napoli, Roma ve Como Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Milan ve Juventus Avrupa Ligi'nde, Atalanta ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 7 temsilcisi bulunan İtalya, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere'nin ardından ikinci basamakta bulunuyor. İtalyan takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 7'ye bölünüyor.

İtalya, İngiltere'nin ardından 88.732 paunla ikinci sırada.

Galatasaray-Barcelona maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? 4

İspanya, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 8 takımla mücadele ediyor. İspanyol ekiplerinden Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal ve Real Betis Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Real Sociedad ve Celta Vigo Avrupa Ligi'nde, Getafe ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 8 temsilcisi bulunan İspanya, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere ve İtalya'nın ardından üçüncü basamakta bulunuyor. İspanyol takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 8'e bölünüyor.

İspanya, 83.996 puanla İtalya'yı takip ediyor.

Galatasaray-Barcelona maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? 5

Almanya, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 7 takımla mücadele ediyor. Alman ekiplerinden Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Stuttgart Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Bayer Leverkusen ve Hoffenheim Avrupa Ligi'nde, Freiburg ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 7 temsilcisi bulunan Almanya, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya ve İspanya'nın ardından dördüncü basamakta bulunuyor. Alman takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 7'ye bölünüyor.

Almanya, 81.690 puanla listenin 4. sırasında.

Galatasaray-Barcelona maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? 6

Fransa, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarının lig aşamalarında toplam 7 takımla mücadele ediyor. Fransız ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Lens ve Lille Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Lyon, Marsilya ve Rennes Avrupa Ligi'nde, Monaco ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 7 temsilcisi bulunan Fransa, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'nın ardından beşinci basamakta bulunuyor. Fransız takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 7'ye bölünüyor.

Fransa'nın puanı 69.297.

Galatasaray-Barcelona maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? 7

Portekiz, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 5 takımla mücadele ediyor. Portekiz ekiplerinden Porto ve Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Benfica ve Torreense Avrupa Ligi'nde, Braga ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 5 temsilcisi bulunan Portekiz, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'nın ardından altıncı basamakta bulunuyor. Portekiz takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 5'e bölünüyor.

Portekiz, 66.150 puanla listede 6. sırada.

Galatasaray-Barcelona maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? 8

Belçika, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 5 takımla mücadele ediyor. Belçika ekiplerinden Club Brugge Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Anderlecht ve Union Saint-Gilloise Avrupa Ligi'nde, Gent ve Sint-Truidense ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 5 temsilcisi bulunan Belçika, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa ve Portekiz'in ardından yedinci basamakta bulunuyor. Belçika takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 5'e bölünüyor.

Listede 7. sırada bulunan Belçika'nın puanı 59.650.

Galatasaray-Barcelona maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? 9

Hollanda, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 6 takımla mücadele ediyor. Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven ve Feyenoord Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken AZ Alkmaar ve NEC Nijmegen Avrupa Ligi'nde, Ajax ve Twente ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 6 temsilcisi bulunan Hollanda, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Portekiz ve Belçika'nın ardından sekizinci basamakta bulunuyor. Hollanda takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 6'ya bölünüyor.

Türkiye'nin rakiplerinden Hollanda'nın 52.729 puanı bulunuyor.

Galatasaray-Barcelona maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? 10

Türkiye, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarına toplam 5 takımla katıldı. Türk ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde mücadele ederken Başakşehir eleme aşamasında Avrupa'ya veda etti. Avrupa kupalarına 5 temsilci gönderen Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Portekiz, Belçika ve Hollanda'nın ardından dokuzuncu basamakta bulunuyor. Türk takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 5'e bölünüyor.

Temsilcilerimizin elde etti puan 50.275.

Galatasaray-Barcelona maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada? 11

Çekya, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarına toplam 5 takımla katıldı. Çek ekiplerinden Slavia Prag Şampiyonlar Ligi'nde, Sparta Prag ve Viktoria Plzen Avrupa Ligi'nde, Jablonec ise Konferans Ligi'nde mücadele ederken Hradec Kralove eleme aşamasında Avrupa'ya veda etti. Avrupa kupalarına 5 temsilci gönderen Çekya, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin ardından 10. basamakta bulunuyor. Çek takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 5'e bölünüyor.

Çekya, bu zamana kadar 45.125 puan elde etti.

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