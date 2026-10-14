Galatasaray-Barcelona maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1 mağlup olmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden gündeme geldi. Türkiye, 50.275 puanla 9. sıradaki yerini korurken 8. basamakta bulunan Hollanda ile arasındaki fark 2.454 puan oldu. Peki, Türkiye'nin en yakın rakipleri hangi ülkeler? İşte güncel UEFA ülke puanı tablosu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyetin ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının sonuçları, Türkiye'nin gelecek sezonlardaki Avrupa kupası kontenjanlarını etkileyen ülke katsayısı açısından önem taşıyor.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki ilk 10 ülke...
İngiltere, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 9 takımla mücadele ediyor. İngiliz ekiplerinden Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa ve Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Bournemouth, Sunderland ve Crystal Palace Avrupa Ligi'nde, Brighton ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarına en fazla temsilci gönderen ülkeler arasında bulunan İngiltere, UEFA ülke puanı sıralamasında da zirvedeki yerini koruyor. İngiliz takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 9'a bölünüyor.
İngiltere 103.909 puanla listenin ilk sırasında.
İtalya, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 7 takımla mücadele ediyor. İtalyan ekiplerinden Inter, Napoli, Roma ve Como Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Milan ve Juventus Avrupa Ligi'nde, Atalanta ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 7 temsilcisi bulunan İtalya, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere'nin ardından ikinci basamakta bulunuyor. İtalyan takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 7'ye bölünüyor.
İtalya, İngiltere'nin ardından 88.732 paunla ikinci sırada.
İspanya, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 8 takımla mücadele ediyor. İspanyol ekiplerinden Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal ve Real Betis Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Real Sociedad ve Celta Vigo Avrupa Ligi'nde, Getafe ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 8 temsilcisi bulunan İspanya, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere ve İtalya'nın ardından üçüncü basamakta bulunuyor. İspanyol takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 8'e bölünüyor.
İspanya, 83.996 puanla İtalya'yı takip ediyor.
Almanya, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 7 takımla mücadele ediyor. Alman ekiplerinden Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Stuttgart Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Bayer Leverkusen ve Hoffenheim Avrupa Ligi'nde, Freiburg ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 7 temsilcisi bulunan Almanya, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya ve İspanya'nın ardından dördüncü basamakta bulunuyor. Alman takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 7'ye bölünüyor.
Almanya, 81.690 puanla listenin 4. sırasında.