30 Mart 2023, Perşembe
Galatasaray aradığı formülü buldu! 2 yıldızın bonservisini böyle alacak
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray, bu hafta evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak. Sezon başında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren sarı-kırmızılı takım son olarak kadrosuna Zaniolo'yu katmıştı. Erden Timur önderliğindeki transfer heyeti, dünya yıldızı Zaniolo'yu satarak iki yıldızın bonservisini alacak.
Giriş Tarihi: 30.03.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 09:19
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