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Haberler Galeri Galatasaray aradığı formülü buldu! 2 yıldızın bonservisini böyle alacak

Galatasaray aradığı formülü buldu! 2 yıldızın bonservisini böyle alacak

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray, bu hafta evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak. Sezon başında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren sarı-kırmızılı takım son olarak kadrosuna Zaniolo'yu katmıştı. Erden Timur önderliğindeki transfer heyeti, dünya yıldızı Zaniolo'yu satarak iki yıldızın bonservisini alacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 30.03.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 09:19
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Galatasaray aradığı formülü buldu! 2 yıldızın bonservisini böyle alacak
Spor Toto Süper Ligi'nde lider Galatasaray, bu hafta evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Fenerbaçhe ile puan farkını korumak isteyen sarı-kırmızılı takımda hedef 3 puan.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray aradığı formülü buldu! 2 yıldızın bonservisini böyle alacak
Son olarak Konyaspor'a mağlup olan ve ligdeki 14 maçlık galibiyet serisi sona eren Cimbom'da milli maç arasında hazırlıklar devam etti. Sarı-kırmızılı takımda diğer yandan da transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Galatasaray aradığı formülü buldu! 2 yıldızın bonservisini böyle alacak

ZANIOLO'NUN MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Nicolo Zaniolo transferinde KAP'a bildirilmeyen mali detayları açıkladı.

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Galatasaray aradığı formülü buldu! 2 yıldızın bonservisini böyle alacak

Roma'ya 5 yıl vadeli 15 milyon euro net bonservis bedeli ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmeye 15 milyon euro civarında oyuncu ve kulüp performansına bağlı bonuslar koydu.

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Galatasaray aradığı formülü buldu! 2 yıldızın bonservisini böyle alacak

HEDEF 14 MİLYON EURO KAR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Zaniolo'nun Ballon d'Or kazanması gibi gerçekleşme olasılığı çok düşük bonusların yazıldığı sözleşmede yönetimin 14 milyon euro kar hedefinde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...