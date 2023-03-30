Galatasaray aradığı formülü buldu! 2 yıldızın bonservisini böyle alacak

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray, bu hafta evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak. Sezon başında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren sarı-kırmızılı takım son olarak kadrosuna Zaniolo'yu katmıştı. Erden Timur önderliğindeki transfer heyeti, dünya yıldızı Zaniolo'yu satarak iki yıldızın bonservisini alacak.