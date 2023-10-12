EURO 2032 Türkiye’de hangi statlarda oynanacak? İşte en yüksek kapasiteli statlar

"ŞU AN SUYU BULANDIRMAK DOĞRU DEĞİL"

2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği hakkı elde edilmesinin ardından ortaya çıkan stat polemikleri ile ilgili sorulan soru üzerine Büyükekşi, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Olimpiyat Stadı kale arkaları büyütülecek 80 bin kişilik olacak. Şu an bu tür tartışmalara girmeyi ben çok doğru bulmuyorum. Ayrı ayrı ülkeler olarak müracaat ettiğimizde 10'ar stat bildirmiştik. Zaten bu stat sayısı 5'e düştü. Tekrar bir değerlendirme olacak ve bu değerlendirme 2026 yılında olacak. Bugünden bunları konuşup suyu bulandırmak doğru değil, çünkü bir amacı da yok. Şuan İtalya ile birlikte yapacağımız Avrupa Şampiyonası'nın bir sevincini yaşayalım. 38 tane stadımız var zaten bildirdiklerimizin bazılarını da elemek zorundayız ve bunları değiştirebiliriz. İstanbul'dan da stat sayısı 1'e düşecek belki de. Burada UEFA'nın da bir kriteri var en yüksek seyirci kapasiteli stat olması gerekiyor" şeklinde konuştu.