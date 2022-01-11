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Haberler Galeri Galatasaray'da bir devrin sonu! Fatih Terim dönemi sona erdi! Burak Yılmaz'dan dikkat çeken paylaşım

Galatasaray'da bir devrin sonu! Fatih Terim dönemi sona erdi! Burak Yılmaz'dan dikkat çeken paylaşım

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında alınan Giresunspor yenilgisinin ardından dördüncü dönemindeki Fatih Terim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Fatih Terim'in ayrılığının ardından taraftlardan Burak Elmas yönetimine büyük tepki gelirken, deneyimli teknik adam bir açıklama yayınlamadı. Öte yandan Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın Instagram paylaşımı, Fatih Terim'in ayrılığına bir gönderme olarak yorumlandı.

Giriş Tarihi: 11.01.2022 15:16 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 15:16
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Galatasaray’da bir devrin sonu! Fatih Terim dönemi sona erdi! Burak Yılmaz’dan dikkat çeken paylaşım

Galatasaray'da dördüncü dönemini geçiren kulüp efsanesi Fatih Terim, Burak Elmas yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıkların ardından kulüpten bir kez daha ayrılmak zorunda kaldı.

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Galatasaray’da bir devrin sonu! Fatih Terim dönemi sona erdi! Burak Yılmaz’dan dikkat çeken paylaşım
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a 1 puanla kaybedilen şampiyonluğun ardından Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'le yaşanan sorunlar, o dönemde de Fatih Terim'in ayrılığını gündeme getirmişti.
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Galatasaray’da bir devrin sonu! Fatih Terim dönemi sona erdi! Burak Yılmaz’dan dikkat çeken paylaşım

Mustafa Cengiz'in "Fatih Terim hocayla yola devam etmeyeceğim" demesi üzerine büyük bir belirsizlik yaşanırken, Burak Elmas'ın göreve gelmesiyle birlikte 67 yaşındaki teknik adam yeniden takımın başına geçti.

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Galatasaray’da bir devrin sonu! Fatih Terim dönemi sona erdi! Burak Yılmaz’dan dikkat çeken paylaşım
Galatasaray'da büyük vaatlerle göreve gelen Burak Elmas yönetimi, seçim öncesi vaat ettikleri gibi Fatih Terim ile göreve başladı.
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Galatasaray’da bir devrin sonu! Fatih Terim dönemi sona erdi! Burak Yılmaz’dan dikkat çeken paylaşım
Yaz aylarında olağanüstü bir değişime giden Galatasaray, 3 yıllık bir yapılanmanın da ilk adımlarını attı.