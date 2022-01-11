Galatasaray'da bir devrin sonu! Fatih Terim dönemi sona erdi! Burak Yılmaz'dan dikkat çeken paylaşım

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında alınan Giresunspor yenilgisinin ardından dördüncü dönemindeki Fatih Terim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Fatih Terim'in ayrılığının ardından taraftlardan Burak Elmas yönetimine büyük tepki gelirken, deneyimli teknik adam bir açıklama yayınlamadı. Öte yandan Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın Instagram paylaşımı, Fatih Terim'in ayrılığına bir gönderme olarak yorumlandı.

Giriş Tarihi: 11.01.2022 15:16 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 15:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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