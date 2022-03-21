21 Mart 2022, Pazartesi
Fransız yargıçtan Trabzonspor izni! Şampiyonluk için memleketine dönebilecek
Trabzonspor'un şampiyonluk yürüyüşü yurt dışındaki gurbetçi taraftarı da heyecanlandırdı. Fransa'da yaşayan 25 yaşındaki Mustafa Likos, Paris'te karıştığı bir kavga sonrası yurt dışı yasağı aldı. Takımı Trabzonspor'un şampiyonluğunu görmek için yargıca mektup yazan Mustafa Likos, izin alarak tüm ülkeyi şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 21.03.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 10:00
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