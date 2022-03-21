21 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fransız yargıçtan Trabzonspor izni! Şampiyonluk için memleketine dönebilecek

Fransız yargıçtan Trabzonspor izni! Şampiyonluk için memleketine dönebilecek

Trabzonspor'un şampiyonluk yürüyüşü yurt dışındaki gurbetçi taraftarı da heyecanlandırdı. Fransa'da yaşayan 25 yaşındaki Mustafa Likos, Paris'te karıştığı bir kavga sonrası yurt dışı yasağı aldı. Takımı Trabzonspor'un şampiyonluğunu görmek için yargıca mektup yazan Mustafa Likos, izin alarak tüm ülkeyi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 21.03.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 10:00
  • 1
  • 12
Fransız yargıçtan Trabzonspor izni! Şampiyonluk için memleketine dönebilecek

Fransa'nın başkenti Paris'te karıştığı kavgaya ilişkin hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan 25 yaşındaki gurbetçi Mustafa Likos, yargılandığı davaya bakan kadın yargıca mektup yazarak, Süper Lig lideri Trabzonspor'un olası erken şampiyonluk kutlamalarına katılmak için özel izin istedi. İçinde bordo mavili takıma ait görsellerin de yar aldığı talep mektubunu inceleyen yargıç, belirli tarihler arasında fanatik taraftarın ülkesine gitmesine izin verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Fransız yargıçtan Trabzonspor izni! Şampiyonluk için memleketine dönebilecek

Memleketine geleceği günü iple çeken Likos, "İzin çıkınca sanki Trabzonspor şampiyon olmuş gibi sevinçten bağırdım. Şu an sadece şampiyonluğunu ve oraya gelmeyi düşünüyorum. Dosyam ne olur aklıma bile gelmiyor" dedi.

  • 3
  • 12
Fransız yargıçtan Trabzonspor izni! Şampiyonluk için memleketine dönebilecek

Paris'te inşaat firmasında çalışan Trabzonlu gurbetçi Mustafa Likos'a, 5 yıl önce karıştığı kavgaya ilişkin yargılandığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Yargı süreci süren ve Süper Lig'de lider olan takımı Trabzonspor'un, memleketi Trabzon'da olası erken şampiyonluk kutlamalarına katılmayacağı için üzülen Likos, farklı yönteme başvurdu. Likos, davasına bakan yargıç Celine Martini'ye kaleme aldığı mektubu göndererek, tutkusu olduğu camianın kutlamalarına ve maçını tribünde izleme istediğini iletti.

  • 4
  • 12
Fransız yargıçtan Trabzonspor izni! Şampiyonluk için memleketine dönebilecek

MEKTUBA ÖZEL İZİN ÇIKTI

İçinde bordo mavili takımın başarıları ve resmi dergisinin yanında bazı görsellerin de yar aldığı talep mektubunu inceleyen kadın yargıç; Paris Trabzonlular Derneği'nden de gelen talebi referans alıp, 26 Mart-10 Nisan'da fanatik taraftarın, ülkesine gitmesine izin verdi. Talebine olumlu yanıt almanın mutluluğunu yaşayan Likos, memleketinde şampiyonluk kutlamalarını heyecanla bekliyor.

  • 5
  • 12
Fransız yargıçtan Trabzonspor izni! Şampiyonluk için memleketine dönebilecek

"ŞAMPİYONLUK HASRETİ YAŞADIĞIMIZI ANLATTIM"

Yurda dönmeyi iple çektiğini belirten Likos, "Her sene avukatım eşliğinde Türkiye'ye gelmek için başvuruyorum, her seferinde de ret cevabı aldım. Bu sene 'Belki olur' diyerek, mayıs için bir kez daha izin istedim. Yine reddedilince bu kez çok üzüldüm. Trabzonspor şampiyonluğa oynuyor, benim hiç görmediğim bir şey, benim için çok büyük bir olaydı. Bunu kaçıracaktım ve üzüntüsünü yaşıyordum. Avukatım 'Yargıca mektup yazabilirsin' deyince dernekte Bülent ağabeyimize danışıp, yazdığı mektubu, hakime hanıma gönderdim. Trabzonspor'un bizim için ne anlama geldiğini, 38 senedir şampiyonluk hasreti yaşadığımızı, bunu hiç görmediğimi anlattım. 5 senedir çıkış yasağım olduğu ve bunu göremezsem çok üzüleceğimi söyledim" dedi.