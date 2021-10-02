HaberlerGaleri"Ali Koç o aşağılık adama neden yanıt vermedi?" Skandal sözlere Fenerbahçe'den çıt yok
"Ali Koç o aşağılık adama neden yanıt vermedi?" Skandal sözlere Fenerbahçe'den çıt yok
Fenerbahçe'nin kendi sahasında Yunan ekibi Olympiakos'a 3-0 mağlup olduğu maç sonrası skandal sözlere imza atan kulüp başkanı Marinakis'e Türkiye'den tepkiler çığ gibi büyüdü. Marinakis'in "Kendi şehrimizde kazandık" sözleri sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetiminden ses çıkmadı. Sabah gazetesi yazarı Koç'un Olympiakos başkanının skandal sözlerine yanıt vermemesini sert bir dille eleştirdi.
Giriş Tarihi: 02.10.2021 09:40Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 10:14