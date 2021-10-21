Fırat Aydınus hangi takımlı? Beşiktaş – Galatasaray maçı hakemi Fırat Aydınus kimdir?

Fırat Aydınus hangi takımlı? Süper Lig'de 10. haftanın dev derbisi Beşiktaş – Galatasaray maçında hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un hangi takımlı olduğu ise merak konusu oldu. Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da 17 puanı bulunuyor. İstanbul doğumlu olan Fırat Aydınus, hakemliğe 1996 yılında başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.