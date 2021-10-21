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Fırat Aydınus hangi takımlı? Beşiktaş – Galatasaray maçı hakemi Fırat Aydınus kimdir?

Fırat Aydınus hangi takımlı? Süper Lig'de 10. haftanın dev derbisi Beşiktaş – Galatasaray maçında hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un hangi takımlı olduğu ise merak konusu oldu. Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da 17 puanı bulunuyor. İstanbul doğumlu olan Fırat Aydınus, hakemliğe 1996 yılında başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:49 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 11:49
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Fırat Aydınus hangi takımlı? Beşiktaş – Galatasaray maçı hakemi Fırat Aydınus kimdir?

Fırat Aydınus hangi takımlı? Beşiktaş – Galatasaray maçı hakemi Fırat Aydınus kimdir? Süper Lig'de derbi heyecanı için geri sayım sürüyor. Aydınus bugüne kadar yönettiği birçok derbiye verdiği kararlarla damga vurmuştu. Peki; Fırat Aydınus hangi takımlı?

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Fırat Aydınus hangi takımlı? Beşiktaş – Galatasaray maçı hakemi Fırat Aydınus kimdir?

FIRAT AYDINUS KİMDİR?

5 Ekim 1973 (45 yaşında) İstanbul doğumlu olan Fırat Aydınus, hakemliğe 1996 yılında başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezundur. 2006 -2014 yılları arasında FIFA hakemi de olan Aydınus, Süper Lig'de önemli karşılaşmalarda çaldığı düdüklerle dikkatleri üzerine çekmişti.

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Fırat Aydınus hangi takımlı? Beşiktaş – Galatasaray maçı hakemi Fırat Aydınus kimdir?

Asıl mesleği mühendislik olan Aydınus, hakemlik kariyerindeki gelişmeler sonrası tamamıyla bu alana yöneldi.

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Fırat Aydınus hangi takımlı? Beşiktaş – Galatasaray maçı hakemi Fırat Aydınus kimdir?

500'e yakın karşılaşmada görev alan Fırat Aydınus, dönem dönem yardımcı hakem, orta hakem, dördüncü hakem ve VAR hakemliği yaptı.

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Fırat Aydınus hangi takımlı? Beşiktaş – Galatasaray maçı hakemi Fırat Aydınus kimdir?

2006-2014 yılları arasında FIFA kokartı takan Aydınus, 2010-11, 2011-12 ve 2013-14 sezonlarında 1. Lig play-off finallerini yönetmiştir.