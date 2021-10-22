22 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Serdar Tatlı'nın istifası hakkında Ahmet Çakar'dan flaş iddia: Şantaj var

Serdar Tatlı'nın istifası hakkında Ahmet Çakar'dan flaş iddia: Şantaj var

Spor kamuoyunda şok etkisi yaratan Merkez Hakem Kurulu Başkanı (MHK) Serdar Tatlı'nın istifa kararı, gündemdeki yerini koruyor. Büyük şaşkınlık yaratan bu gelişme sonrası Sabah Spor yazarı Ahmet Çakar, Serdar Tatlı ve ekibinin görevi bırakmasını yorumladı. 'İstifanın arkasında şantaj var' diyen Çakar, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Giriş Tarihi: 22.10.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 09:27
  • 1
  • 9
Serdar Tatlı’nın istifası hakkında Ahmet Çakar’dan flaş iddia: Şantaj var

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, hakemlere SMS göndererek istifa ettiğini duyurdu. Mesajda, "MHK olarak bugün (dün) itibarı ile TFF'ye istifamızı kurul olarak sunmuş bulunmaktayız" ifadeleri yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Serdar Tatlı’nın istifası hakkında Ahmet Çakar’dan flaş iddia: Şantaj var
Metin Tokat'ın salı günü istifa ettiği MHK yönetimi, Serdar Tatlı'nın yanı sıra Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü ve Ferhat Gündoğdu'dan oluşuyordu.
  • 3
  • 9
Serdar Tatlı’nın istifası hakkında Ahmet Çakar’dan flaş iddia: Şantaj var

YENİ MHK BAŞKANI ADAYI MUSTAFA ÇULCU
Bu arada Merkez Hakem Kurulu başkanlığı için en kuvvetli adayın eski başkan Mustafa Çulcu olduğu bildirildi.

  • 4
  • 9
Serdar Tatlı’nın istifası hakkında Ahmet Çakar’dan flaş iddia: Şantaj var

İŞTE AHMET ÇAKAR'IN ÇARPICI AÇIKLAMALARI: İSTİFANIN ARDINDA ŞANTAJ VAR
"Son 3 günde MHK'de yaşananlar Dallas dizisinde hatta Watergate skandalında bile yaşanmadı. Serdar Tatlı, MHK'yi kurarken tüm üyelerden peşinen imzalı istifa dilekçelerini almış. Yani bir gün isterse herhangi bir üyeyi, o üye istemese bile görevden alma şansı ve imkanı olsun diye böyle bir yola gitmiş. Yani bu antidemokratik yolun adı aslında Şark kurnazlığıdır.

  • 5
  • 9
Serdar Tatlı’nın istifası hakkında Ahmet Çakar’dan flaş iddia: Şantaj var

Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra Ali Koç'un isyanı, Serdar Tatlı'yı zıplattı… Tatlı'yı göreve getiren televizyon yorumcusu ona akıl verdi. Dedi ki, "Oğlum, bir safra at, gaz al…" Yani üçüncü dünya ülkelerinde bile göremeyeceğimiz bir yöntemle Serdar Tatlı, Metin Tokat'ı istifa ettirtti.