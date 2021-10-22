Serdar Tatlı’nın istifası hakkında Ahmet Çakar’dan flaş iddia: Şantaj var

İŞTE AHMET ÇAKAR'IN ÇARPICI AÇIKLAMALARI: İSTİFANIN ARDINDA ŞANTAJ VAR

"Son 3 günde MHK'de yaşananlar Dallas dizisinde hatta Watergate skandalında bile yaşanmadı. Serdar Tatlı, MHK'yi kurarken tüm üyelerden peşinen imzalı istifa dilekçelerini almış. Yani bir gün isterse herhangi bir üyeyi, o üye istemese bile görevden alma şansı ve imkanı olsun diye böyle bir yola gitmiş. Yani bu antidemokratik yolun adı aslında Şark kurnazlığıdır.