22 Ekim 2021, Cuma
Serdar Tatlı'nın istifası hakkında Ahmet Çakar'dan flaş iddia: Şantaj var
Spor kamuoyunda şok etkisi yaratan Merkez Hakem Kurulu Başkanı (MHK) Serdar Tatlı'nın istifa kararı, gündemdeki yerini koruyor. Büyük şaşkınlık yaratan bu gelişme sonrası Sabah Spor yazarı Ahmet Çakar, Serdar Tatlı ve ekibinin görevi bırakmasını yorumladı. 'İstifanın arkasında şantaj var' diyen Çakar, çarpıcı açıklamalar yaptı.
Giriş Tarihi: 22.10.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 09:27
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9