Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa arenasında! Pereira ile Terim son kararını verdi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray bu akşam gruplarındaki üçüncü maçına çıkacak. Zorlu karşılaşmaları Fenerbahçe kendi evinde oynayacak, Galatasaray ise Rusya'da deplasmanda olacak. Vitor Pereira ile Fatih Terim ilk 11'lerine son şeklini verdi.

Giriş Tarihi: 21.10.2021 09:02 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 09:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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