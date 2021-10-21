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Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa arenasında! Pereira ile Terim son kararını verdi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray bu akşam gruplarındaki üçüncü maçına çıkacak. Zorlu karşılaşmaları Fenerbahçe kendi evinde oynayacak, Galatasaray ise Rusya'da deplasmanda olacak. Vitor Pereira ile Fatih Terim ilk 11'lerine son şeklini verdi.

Giriş Tarihi: 21.10.2021 09:02 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 09:02
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Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa arenasında! Pereira ile Terim son kararını verdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bugün Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak.

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Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa arenasında! Pereira ile Terim son kararını verdi

Rus hakem Sergei Ivanov'un yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

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Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa arenasında! Pereira ile Terim son kararını verdi

Gruptaki ilk maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada Olympiakos'a Kadıköy'de 3-0 yenilmişti.

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Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa arenasında! Pereira ile Terim son kararını verdi

Kanarya, Antwerp'i mağlup ederek hem ilk galibiyetini almayı hem de Trabzonspor maçı sonrası bozulan moralleri düzeltmeyi hedefliyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa arenasında! Pereira ile Terim son kararını verdi

FENER'DE 5 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Antwerp'e karşı forma giyemeyece. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da görev alamayacak.