Filenin Sultanları tarih yazdı! Türkiye şimdi de Avrupa Şampiyonu! Kupa töreninden tarihi kareler...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği karşılaşmayı millilerimiz kazanarak büyük bir zafere imza attı. Karşılaşma sonrası büyük bir coşku yaşanırken kupa töreninde görkemli anlar yaşandı. İşte detaylar...