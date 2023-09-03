Fenerbahçe'ye Torreira'nın veliahtı geliyor! Orta sahayı tek başına domine edecek! Jorginho, Partey derken...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı lacivertli ekipte birçok önemli isim ortaya atıldı. Son olarak Arsenal'de forma giyen Jorginho ve Thomas Partey isimleri gündemde sıklıkla kendine yer buldu. Ancak iddiaya göre, Fenerbahçe aradığı isimi Uruguay'da buldu. İşte transferin detaylar...