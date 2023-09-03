03 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçe'ye Torreira'nın veliahtı geliyor! Orta sahayı tek başına domine edecek! Jorginho, Partey derken...

Fenerbahçe'ye Torreira'nın veliahtı geliyor! Orta sahayı tek başına domine edecek! Jorginho, Partey derken...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı lacivertli ekipte birçok önemli isim ortaya atıldı. Son olarak Arsenal'de forma giyen Jorginho ve Thomas Partey isimleri gündemde sıklıkla kendine yer buldu. Ancak iddiaya göre, Fenerbahçe aradığı isimi Uruguay'da buldu. İşte transferin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2023 15:50
  • 1
  • 8
Fenerbahçe’ye Torreira’nın veliahtı geliyor! Orta sahayı tek başına domine edecek! Jorginho, Partey derken...

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bu sezon Süper Lig'deki şampiyonluk özlemini sona erdirmeyi ve Konferans Ligi'nde başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Monaco'da gerçekleşen kura çekimi sonrasında başkan Ali Koç, takımın transfer stratejisini belirledi. Koç, transferde önceliği 6 numara pozisyonuna verdiğini açıkladı. İşte gündemde yer alan o isim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Fenerbahçe’ye Torreira’nın veliahtı geliyor! Orta sahayı tek başına domine edecek! Jorginho, Partey derken...

KADROYA NET TAKVİYELER

Kaleye Dominik Livakovic'i, stoperlere de Alexandru Djiku ve Rodrigo Becao'yu transfer eden Kanarya 8 numaraya Fred'i almış ve ezeli rakibi Galatasaray'a büyük bir çalım atmıştı.

  • 3
  • 8
Fenerbahçe’ye Torreira’nın veliahtı geliyor! Orta sahayı tek başına domine edecek! Jorginho, Partey derken...

Hücum hattını ise Ryan Kent, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi yıldızlarla güçlendiren Kanarya'da şu an tek eksik bölge 6 numara kaldı.

  • 4
  • 8
Fenerbahçe’ye Torreira’nın veliahtı geliyor! Orta sahayı tek başına domine edecek! Jorginho, Partey derken...

Fenerbahçe'de transfer rotasının Uruguay'a kırıldığı iddiaları gündeme geldi.

  • 5
  • 8
Fenerbahçe’ye Torreira’nın veliahtı geliyor! Orta sahayı tek başına domine edecek! Jorginho, Partey derken...

Gündeme gelen o isim ise Uruguay genç milli takımlaarının da formasını terleten Fabricio Diaz olduğu iddia edildi.