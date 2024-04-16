16 Nisan 2024, Salı
Alanyaspor Galatasaray maçı! Yabancı VAR hakemi için olay sözler: Bir tehdit daha var
Galatasaray ligin 32. haftasında Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılı takım 4-0 galip gelerek puanını 87'ye yükseltti. Liderliğini koruyan Aslan'ın dünkü oyunu için spor yazarlarından dikkat çeken açıklamalar geldi. Usta yazar Erman Toroğlu'nun yabancı VAR hakemleri için söylediği sözler ise spor basınında oldukça ses getirdi.
Giriş Tarihi: 16.04.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 10:08
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