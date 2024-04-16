Alanyaspor Galatasaray maçı! Yabancı VAR hakemi için olay sözler: Bir tehdit daha var

"KADİFE AYAKLI HAKIM ZIYECH"

LEVENT TÜZEMEN: Gazeteye girerken, Fenerbahçeli dostlar bana "Alanyaspor bugün bize bayram hediyesi verip Galatasaray'a çelme takacak" dedi! İlk 45 dakikada sahada acemiler mangasına benzeyen, pozisyon üretemeyen, pas yapamayan bir Galatasaray vardı. Ortaya koyulan oyun, 'Bu takım şampiyonluğa mı oynuyor?' dedirtti! Kerem Aktürkoğlu ile fantezi olarak sağ beke koyulan Aurier'in katkısız oyunları, Galatasaray'ın ritmini, dengesini tamamen bozdu. Okan hoca bu kez oyunu iyi okudu, Kerem Aktürkoğlu ile Aurier'i çıkarıp Ziyech-Kaan ikilisini aldı. Bu doğru hamle bir anda Galatasaray'ı kendine getirdi.