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Alanyaspor Galatasaray maçı! Yabancı VAR hakemi için olay sözler: Bir tehdit daha var

Galatasaray ligin 32. haftasında Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılı takım 4-0 galip gelerek puanını 87'ye yükseltti. Liderliğini koruyan Aslan'ın dünkü oyunu için spor yazarlarından dikkat çeken açıklamalar geldi. Usta yazar Erman Toroğlu'nun yabancı VAR hakemleri için söylediği sözler ise spor basınında oldukça ses getirdi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 10:08
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Alanyaspor Galatasaray maçı! Yabancı VAR hakemi için olay sözler: Bir tehdit daha var
Trendyol Süper Lig'in 32. haftası son maçında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
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Alanyaspor Galatasaray maçı! Yabancı VAR hakemi için olay sözler: Bir tehdit daha var
Maçın ilk yarısında tutuk bir oyun sergileyen Aslan, Okan Buruk'un ikinci yarının hemen başında yaptığı değişikliklerle oyunun hakimiyetini sağlamayı başardı.
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Alanyaspor Galatasaray maçı! Yabancı VAR hakemi için olay sözler: Bir tehdit daha var
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper (2), Hakim Ziyech ve Mauro Icardi kaydetti. Aslan, bu sonuçla birlikte puanını 87 yaparak liderliğini sürdürdü.
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Alanyaspor Galatasaray maçı! Yabancı VAR hakemi için olay sözler: Bir tehdit daha var
SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Ali Gültiken ve Erman Toroğlu, haftanın kapanış maçını değerlendirdi. Erman Toroğlu'nun yabancı VAR hakemleri için kullandığı ifadeler olay yarattı.
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Alanyaspor Galatasaray maçı! Yabancı VAR hakemi için olay sözler: Bir tehdit daha var

"KADİFE AYAKLI HAKIM ZIYECH"

LEVENT TÜZEMEN: Gazeteye girerken, Fenerbahçeli dostlar bana "Alanyaspor bugün bize bayram hediyesi verip Galatasaray'a çelme takacak" dedi! İlk 45 dakikada sahada acemiler mangasına benzeyen, pozisyon üretemeyen, pas yapamayan bir Galatasaray vardı. Ortaya koyulan oyun, 'Bu takım şampiyonluğa mı oynuyor?' dedirtti! Kerem Aktürkoğlu ile fantezi olarak sağ beke koyulan Aurier'in katkısız oyunları, Galatasaray'ın ritmini, dengesini tamamen bozdu. Okan hoca bu kez oyunu iyi okudu, Kerem Aktürkoğlu ile Aurier'i çıkarıp Ziyech-Kaan ikilisini aldı. Bu doğru hamle bir anda Galatasaray'ı kendine getirdi.