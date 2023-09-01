Fenerbahçe'ye "Viking" 6 numara geliyor! Rakipleri sürklase edecek hamle! 45 milyon euro değeri...

Fenerbahçe, kaleci Dominik Livakovic'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Şimdi ise sarı lacivertli takımın rotası orta saha transferine çevrildi. Fenerbahçe, Milan takımında forma giyen Krunic'i kadrosuna katmayı hedefliyor. Ancak futbolcu, İtalyan ekibini bırakmak istemiyor. Krunic'in alternatifi ise belirlendi. İşte transfer gelişmesinden detaylar!