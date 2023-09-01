01 Eylül 2023, Cuma
Fenerbahçe'ye "Viking" 6 numara geliyor! Rakipleri sürklase edecek hamle! 45 milyon euro değeri...
Fenerbahçe, orta saha bölgesine takviye yapma arayışında.Tottenham Hotspur'un kadrosunda düşünmediği Pierre-Emile Höjbjerg'i Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi. Bu öneri, futbolcunun kiralık olarak transfer edilebileceği yönünde. Fenerbahçe'nin bu transfer girişimleri yakından izleniyor. İşte transfer gelişmelerinde son detaylar...
Giriş Tarihi: 01.09.2023 18:22
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