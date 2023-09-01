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Haberler Galeri Fenerbahçe'ye "Viking" 6 numara geliyor! Rakipleri sürklase edecek hamle! 45 milyon euro değeri...

Fenerbahçe'ye "Viking" 6 numara geliyor! Rakipleri sürklase edecek hamle! 45 milyon euro değeri...

Fenerbahçe, orta saha bölgesine takviye yapma arayışında.Tottenham Hotspur'un kadrosunda düşünmediği Pierre-Emile Höjbjerg'i Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi. Bu öneri, futbolcunun kiralık olarak transfer edilebileceği yönünde. Fenerbahçe'nin bu transfer girişimleri yakından izleniyor. İşte transfer gelişmelerinde son detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2023 18:22
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Fenerbahçe’ye Viking 6 numara geliyor! Rakipleri sürklase edecek hamle! 45 milyon euro değeri...

Fenerbahçe, kaleci Dominik Livakovic'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Şimdi ise sarı lacivertli takımın rotası orta saha transferine çevrildi. Fenerbahçe, Milan takımında forma giyen Krunic'i kadrosuna katmayı hedefliyor. Ancak futbolcu, İtalyan ekibini bırakmak istemiyor. Krunic'in alternatifi ise belirlendi. İşte transfer gelişmesinden detaylar!

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Fenerbahçe’ye Viking 6 numara geliyor! Rakipleri sürklase edecek hamle! 45 milyon euro değeri...

Fenerbahçe, kaleci Dominik Livakovic'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdikten sonra orta saha transferine yoğunlaştı.

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Fenerbahçe’ye Viking 6 numara geliyor! Rakipleri sürklase edecek hamle! 45 milyon euro değeri...

Sarı lacivertli takım, Milan forması giyen Krunic'i kadrosuna katmayı istiyor, ancak futbolcu İtalyan ekibini bırakmak istemiyor.

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Fenerbahçe’ye Viking 6 numara geliyor! Rakipleri sürklase edecek hamle! 45 milyon euro değeri...

Ayrıca menajerler, Fenerbahçe'ye büyük bir sürpriz öneri getirdi.

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Fenerbahçe’ye Viking 6 numara geliyor! Rakipleri sürklase edecek hamle! 45 milyon euro değeri...

İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'un gönderilmesi planlanan Danimarkalı oyuncusu Pierre-Emile Höjbjerg'i sarı lacivertli takıma önerdiler. Bu öneri, futbolcunun kiralık olarak transfer edilebileceği yönünde.