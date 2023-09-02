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Haberler Galeri Okan Buruk'tan orta sahada flaş tercih! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Okan Buruk'tan orta sahada flaş tercih! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Lige 3 maçta sıfır puanla başlayan ev sahibi ekip, Galatasaray'ı yenerek moral toplamak isterken; sarı-kırmızılılar ise kazanarak şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu ispat etme peşinde. Kritik karşılaşma öncesi Sergio Oliveira sakatlığı nedeniyle Gaziantep'e götürülmedi. Tecrübeli teknik adam Okan Buruk'un kafasındaki 11'i netleştirdiği ve orta saha bölgesi için kararını verdiği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 02.09.2023 10:19
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Okan Buruk’tan orta sahada flaş tercih! İşte Galatasaray’ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11’i

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, 2 Eylül Cumartesi saat 21.45'te Kalyon Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ligde bir maçı eksik olan sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda aldığı 4 puanla 8. sırada bulunuyor. Oynadığı 3 müsabakadan da mağlubiyetle ayrılan kırmızı-siyahlılar ise son basamakta yer alıyor.

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Okan Buruk’tan orta sahada flaş tercih! İşte Galatasaray’ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11’i

9. RANDEVU
Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 8 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 6 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Galatasaray 18 gol atarken, Gaziantep FK 9 gol sevinci yaşadı.

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Okan Buruk’tan orta sahada flaş tercih! İşte Galatasaray’ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11’i

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçtan Galatasaray, 2-1 galip ayrılmıştı. İkinci yarıdaki karşılaşma ise Gaziantep FK'nın deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesinden dolayı oynanmandı ve Galatasaray hükmen galip sayıldı.

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Okan Buruk’tan orta sahada flaş tercih! İşte Galatasaray’ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11’i

SON 8 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ
Galatasaray, Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz sezon deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş'a yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 6, bu sezon da 2 müsabaka olmak üzere toplam 8 mücadelede 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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Okan Buruk’tan orta sahada flaş tercih! İşte Galatasaray’ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11’i

BU SEZON 8 RESMİ KARŞILAŞMAYA ÇIKTI
Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, Süper Lig'de 2 maç oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 2 berberlik elde etti.