Okan Buruk’tan orta sahada flaş tercih! İşte Galatasaray’ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11’i

9. RANDEVU

Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 8 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 6 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Galatasaray 18 gol atarken, Gaziantep FK 9 gol sevinci yaşadı.