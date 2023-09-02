02 Eylül 2023, Cumartesi
Okan Buruk'tan orta sahada flaş tercih! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Lige 3 maçta sıfır puanla başlayan ev sahibi ekip, Galatasaray'ı yenerek moral toplamak isterken; sarı-kırmızılılar ise kazanarak şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu ispat etme peşinde. Kritik karşılaşma öncesi Sergio Oliveira sakatlığı nedeniyle Gaziantep'e götürülmedi. Tecrübeli teknik adam Okan Buruk'un kafasındaki 11'i netleştirdiği ve orta saha bölgesi için kararını verdiği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i...
Giriş Tarihi: 02.09.2023 10:19
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