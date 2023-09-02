02 Eylül 2023, Cumartesi
Fenerbahçe'nin peşinde olduğu yıldız kararını verdi! Rade Krunic geliyor mu?
Trendyol Süper Lig ve Konferans Ligi'nde sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, yaptığı yıldız transferlerle taraftarını heyecanlandırmıştı. Sarı-lacivertlilerin tek eksik noktası için aylardır transfer etmek istediği, Ediz Dzeko'nun da devreye girdiği dünya yıldızı kararını verdi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 02.09.2023 20:02 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023 20:03
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