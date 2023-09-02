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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin peşinde olduğu yıldız kararını verdi! Rade Krunic geliyor mu?

Fenerbahçe'nin peşinde olduğu yıldız kararını verdi! Rade Krunic geliyor mu?

Trendyol Süper Lig ve Konferans Ligi'nde sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, yaptığı yıldız transferlerle taraftarını heyecanlandırmıştı. Sarı-lacivertlilerin tek eksik noktası için aylardır transfer etmek istediği, Ediz Dzeko'nun da devreye girdiği dünya yıldızı kararını verdi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 02.09.2023 20:02 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023 20:03
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Fenerbahçe’nin peşinde olduğu yıldız kararını verdi! Rade Krunic geliyor mu?

Yeni sezon İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe, iki kulvarda da yoluna dolu dizgin devam ediyor.

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Fenerbahçe’nin peşinde olduğu yıldız kararını verdi! Rade Krunic geliyor mu?

Ligde çıktığı 2 maçı da kazanan sarı-lacivertli ekip, bir maç eksiğine rağmen 6 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

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Fenerbahçe’nin peşinde olduğu yıldız kararını verdi! Rade Krunic geliyor mu?

UEFA Konferans Ligi'ne ise 2. Ön Eleme turundan başlayan Kanarya, rakiplerini tek tek eleyerek gruplara kalma başarısı gösterdi.

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Fenerbahçe’nin peşinde olduğu yıldız kararını verdi! Rade Krunic geliyor mu?

Temsilcimiz, H grubunda Ludogorets (Bulgaristan), Spartak Trnava (Slovakya) ve Nordsjaelland (Danimarka) ile eşleşti.

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Fenerbahçe’nin peşinde olduğu yıldız kararını verdi! Rade Krunic geliyor mu?

KAZANMA ALIŞKANLIĞI

İsmail Kartal önderliğinde Fenerbahçe, Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi elemeleri dahilinde çıktığı 8 maçta 8 galibiyet alara iki kulvarda da yoluna kayıpsız devam ediyor.