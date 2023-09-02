Fenerbahçe'nin peşinde olduğu yıldız kararını verdi! Rade Krunic geliyor mu?

Trendyol Süper Lig ve Konferans Ligi'nde sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, yaptığı yıldız transferlerle taraftarını heyecanlandırmıştı. Sarı-lacivertlilerin tek eksik noktası için aylardır transfer etmek istediği, Ediz Dzeko'nun da devreye girdiği dünya yıldızı kararını verdi. İşte detaylar…