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Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı esiyor! 5 isim bavulunu toplamaya başladı! Ara transfer döneminde bileti kesilenler…

Fenerbahçe, son üç maçta galibiyet elde edememesine rağmen UEFA Konferans Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki liderliğini sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, devre arasında yaşanan transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmek için harekete geçerken, aynı zamanda mevcut kadrosunu revize etmeyi de planlıyor. İşte, o futbolcular...

Giriş Tarihi: 17.11.2023 11:34
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Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı esiyor! 5 isim bavulunu toplamaya başladı! Ara transfer döneminde bileti kesilenler…

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda harekete geçiyor. Sarı-lacivertli kulüp, mevcut kadrosundaki 17 yabancı oyuncu sayısını azaltarak yeni transferlere yer açmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı esiyor! 5 isim bavulunu toplamaya başladı! Ara transfer döneminde bileti kesilenler…

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği büyük yapılanma ile dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertli ekip, yaklaşık 110 milyon Euro'luk bir al-sat işlemine imza atarak kadrosunu güçlendirmenin yanı sıra finansal açıdan da önemli bir adım attı.

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Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı esiyor! 5 isim bavulunu toplamaya başladı! Ara transfer döneminde bileti kesilenler…

Sarı-lacivertliler UEFA Konferans Ligi ve Trendyol Süper Lig'e de bomba gibi bir başlangıca imza attı. Ligde son 2 maçında 5 puan kaybeden Kanarya, şampiyonluk yarışında yara aldı.

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Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı esiyor! 5 isim bavulunu toplamaya başladı! Ara transfer döneminde bileti kesilenler…

Buna karşın F.Bahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde averaj farkıyla liderliğini koruyor.

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Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı esiyor! 5 isim bavulunu toplamaya başladı! Ara transfer döneminde bileti kesilenler…

Böylelikle teknik direktör İsmail Kartal, namağlup gittiği sezonda son 3 maçında galibiyet alamadı. 62 yaşındaki teknik direktör devre arası için raporunu yönetime iletti.