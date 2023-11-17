17 Kasım 2023, Cuma
Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı esiyor! 5 isim bavulunu toplamaya başladı! Ara transfer döneminde bileti kesilenler…
Fenerbahçe, son üç maçta galibiyet elde edememesine rağmen UEFA Konferans Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki liderliğini sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, devre arasında yaşanan transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmek için harekete geçerken, aynı zamanda mevcut kadrosunu revize etmeyi de planlıyor. İşte, o futbolcular...
Giriş Tarihi: 17.11.2023 11:34
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