Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı esiyor! 5 isim bavulunu toplamaya başladı! Ara transfer döneminde bileti kesilenler…

Fenerbahçe, son üç maçta galibiyet elde edememesine rağmen UEFA Konferans Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki liderliğini sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, devre arasında yaşanan transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmek için harekete geçerken, aynı zamanda mevcut kadrosunu revize etmeyi de planlıyor. İşte, o futbolcular...